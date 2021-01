Va fi BOMBA politică a anului 2021! Anunț de ultimă oră despre Liviu Dragnea (SURSE)

Codrin Ștefănescu a declarat într-un interviu pentru Evenimentul Zilei că Liviu Dragnea ar putea ieși din închisoare anul acesta pentru că a respectat toate procedurile pentru o eliberare condiționată și a muncit, de asemenea, în atelierul auto de la Rahova. Acesta punctează că fostul lider PSD ar fi putut ieși din închisoare chiar și în 2020, dar „sistemul s-a speriat că ar fi putut avea un rol în campania electorală”.

„Noi credem că Liviu Dragnea va ieși din închisoare în acest an. El a respectat toate procedurile care implică o eliberare condiționată adică nu a avut abateri de la regulile penitenciarului și a și muncit la atelierul auto de la închisoarea Rahova.

Dragnea ar fi putut să iasă și în anul 2020, în octombrie sau noiembrie, dar sistemul s-a speriat că ar fi putut avea un rol în campania electorală de anul trecut”, a declarat Codrin Ștefănescu pentru Evenimentul Zilei.

Liviu Dragnea revine în politică

Întrebat dacă Liviu Dragnea va reveni în politică odată ce va fi eliberat din închisoare, Codrin Ștefănescu a mărturisit că nu a vorbit explicit despre acest lucru cu fostul lider PSD, dar după ce își rezolvă problemele de sănătate se va gândi, cel mai probabil, la o reimplicare în activitatea politică.

„În primul rând pe Liviu Dragnea îl interesează problemele de sănătate. Are probleme serioase la spate confirmate de mulți doctori, probleme care nu îi sunt însă tratate în închisoare deși el le reclamă de mult timp.

Cred că atunci când va ajunge acasă se va opera la spate. Apoi se va gândi dacă se va reimplica în activitatea politică. Influența lui Liviu Dragnea în electoratul PSD este foarte mare în continuare.

Nu am vorbit explicit cu el despre o revenire. Dar știu că sunt foarte mulți primari și activiști ai PSD care îl respectă și care îl așteaptă să revină”, a mai transmis Ștefănescu.

L-a vizitat pe Liviu Dragnea în ajunul Revelionului

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Codrin Ștefănescu scrie că l-a vizitat pe Liviu Dragnea în închisoare înainte de Anul Nou. Acesta dezvăluie că starea fostului lider PSD nu s-a ameliorat, dar a scăpat de coronavirus.

„Ieri am fost in vizită la Liviu. Starea sa de sănătate nu s-a ameliorat. A scăpat de COVID, dar are dureri mari la coloană. L-au transferat acum la spitalul penitenciarului Rahova, au renunțat la ideea de-al muta forțat in alt județ. Voi și presa ați avut un rol hotărâtor in acest sens. E supus in continuare unui șir lung de abuzuri și nedreptăți, dar va rezista pana la capăt! M-a rugat să vă transmit toate gândurile bune! Primește in continuare scrisori de la voi, pe care le citește ori de câte i se acordă puțin timp. Am transmis și mesajele voastre și pe ale colegilor de partid, care m-au sunat pentru asta! Va voi ține la curent in mod constant!”, a transmis Codrin Ștefănescu în postarea sa de pe Facebook.