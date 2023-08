Detalii despre Prima Doamnă, Carmen Iohannis

Soția președintelui României, Carmen Iohannis, este originară din Sântu, un sat aflat în apropiere de Reghin, județul Mureș. Înainte de căsătoria cu actualul președinte ea avea numele Carmen Georgeta Lăzurcă.

Carmen Iohannis este în continuare profesoară de engleză în orașul Sibiu, meserie la care nu a renunțat în ciuda faptului că a devenit Prima Doamnă a României. Și-a urmat pasiunea cu mult drag, fiind și astăzi prezentă la catedră.

Tatăl Primei Doamne a trăit timp de 96 de ani, având doar un plămân funcțional. A fost un om harnic și nu s-a plâns niciodată de dificultățile vieții. Acesta a suferit din cauza condițiilor de muncă, a avut o problemă de sănătate care l-a lăsat cu un singur plămân.

„Tatăl lui Carmen, unchiu’ Ion, cum îi spuneam noi, a fost blănar, om tare așezat și bogat, muncea de dimineață până seara. A avut un necaz mare de la meserie, că s-a îmbolnăvit rău de la testarea pieilor și au fost nevoiți să-i scoată un plămân, dar a trăit până la 96 de ani. A fost un om extraordinar, ni se spunea și nouă că a jucat fotbal în tinerețe, era fruntea satului pe teren”, a explicat mătușa lui Carmen Iohannis, potrivit ego.ro.

Cum s-a cunoscut cuplul prezidențial?

Carmen Iohannis l-a cunoscut pe Klaus Iohannis în tinerețe și au devenit un cuplu chiar de pe băncile facultății. Cei doi făceau parte dintr-un cerc comun și potrivit spuselor lui Klaus Iohannis „ne-am plăcut, pur și simplu, iar chimia dintre noi depășește orice descriere”.

Președintele a vorbit despre acest subiect în urmă cu ceva vreme. El a mărturisit că s-au cunoscut la vârsta 22 de ani și s-au căsătorit pe la 29 de ani. Cei doi sunt și acum la fel de apropiați ca în prima zi.

„În timpul facultăţii am cunoscut-o şi pe soţia mea, Carmen, dar în vechiul cerc de prieteni. Ne-am plăcut, pur şi simplu, iar chimia dintre noi depăşeşte orice descriere. (…) A durat mult până ne-am căsătorit. Ne-am cunoscut la 22 de ani şi ne-am căsătorit pe la 29 de ani” a dezvăluit Președintele României, în urmă cu ceva timp.

Președintele României este mai mare decât soția lui cu un an și jumătate. Klaus Iohannis s-a născut pe 13 iunie 1959 și are 64 de ani. În schimb, Carmen Iohannis are 62 de ani și este născută pe 2 noiembrie 1960.