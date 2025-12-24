Gospodinele știu că un cozonac cu adevărat delicios se recunoaște după umplutură: prea puțină o face fadă, iar prea multă poate compromite textura aluatului.

Specialiștii culinari recomandă ca umplutura să reprezinte între 40% și 60% din greutatea făinii, iar respectarea proporțiilor este esențială pentru un rezultat pufos și aromat.

De sărbători, cozonacul nu trebuie să lipsească de pe masa românilor, fie că este Paște sau Crăciun. Și nimeni nu știe mai bine acest lucru decât chef-ul Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei mai îndrăgiți bucătari-șefi din România, care dezvăluie rețeta lui specială de cozonac.

Dacă respectați ingredientele, vă va ieși un cozonac pufos, delicios și cu gust autentic românesc.

Ingrediente:

1 kg făină

250 g zahăr

450 g lapte

5 ouă

60 g drojdie

300 g unt belgian

500 g nucă

200 g rahat

150 g ciocolată belgiană

30 g portocală confiată

30 g coajă de lămâie

stafide

Mod de preparare:

Se amestecă drojdia cu 100 ml lapte și trei linguri de făină, lăsându-se să crească la cald până își dublează volumul. Laptele se încălzește împreună cu zahărul, gălbenușurile se freacă cu un praf de sare, iar apoi se amestecă treptat cu făina, untul și portocala confiată. Aluatul se frământă bine și se lasă la dospit o oră.

Se întinde o bucată de aluat, se adaugă crema din nucă, ciocolată, rahat și stafide, se rulează, se împarte pe lung și se împletește. După ce se pune în formă unsă cu unt și făină, cozonacul mai dospește două ore, apoi se coace la 160°C timp de 45 de minute – 1 oră.

Sorin Bontea a dezvăluit și el secretele unui cozonac perfect pufos și gustos. Rețeta sa include:

1 kg făină

350 g zahăr

8 gălbenușuri

coaja rasă de la o lămâie și o portocală

50 ml ulei

14 g drojdie uscată

1 pachet unt

1 litru lapte

8 albușuri

80 g cacao

250 g nucă pisată

25 ml esență de rom

Se frământă aluatul de mai multe ori pentru a-i da aer, se lasă la dospit, iar umplutura de nucă, cacao și rom se bate până devine bezea. Foaia de aluat se rulează, se împletește și se coace la 170°C timp de 50 de minute.

Pentru cei care caută o rețetă mai simplă, chef Florin Dumitrescu oferă o variantă ușoară, cu ingrediente accesibile:

500 g făină

2 ouă

20 g drojdie

150 ml lapte

400 g miez de nucă

1 coajă de portocală

100-150 g zahăr brun

200 g unt

1 linguriță scorțișoară

2 cuișoare

Aluatul se combină cu untul până devine nisipos, se amestecă cu drojdia și laptele cald, apoi se întinde subțire, se adaugă umplutura și se rulează. Rulada se lasă la frigider 30 de minute, se unge cu ou și se coace la 160°C timp de 40-45 de minute.

Indiferent de rețeta aleasă, secretul unui cozonac reușit este atenția la detalii și respectarea cantităților. Astfel, sărbătorile vor fi cu adevărat dulci și aromate, iar masa plină de cozonaci aburind va aduce zâmbete tuturor.