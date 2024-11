Deși s-au realizat investiții considerabile în sectorul energiei, România întâmpină dificultăți în acoperirea consumului de energie electrică, a declarat miercuri ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Acesta a subliniat însă că în următorii ani situația se va îmbunătăți semnificativ.

Ministrul a discutat și despre noua strategie energetică a României, adoptată săptămâna trecută în guvern. Conform acesteia, țara se va îndepărta treptat de utilizarea cărbunelui și va înlocui acest combustibil cu gaze naturale, care vor reprezenta o etapă de tranziție.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a subliniat că fiecare zi este dedicată consolidării Sistemului Energetic Național, cu un accent deosebit pe stocarea energiei, considerată prioritate zero. De asemenea, a anunțat că, printr-o Ordonanță de Urgență, au fost propuse modificări ale Legii Energiei, care elimină bariere fiscale și birocratice și aduc măsuri de sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de stocare a energiei.

Deși România a investit semnificativ în sectorul energetic, ministrul a recunoscut că, în prezent, există probleme în acoperirea necesarului de energie electrică.

„La gaze stăm bine, ne acoperim consumul şi situaţia va fi chiar mai bună. Până 2027 vom avea producţie dublă datorită proiectului Neptun Deep. Dar la electricitate avem probleme pentru că nu am investit în trecut. Am investit aproape 14 miliarde de euro, cel puţin. Eu am atras doar din granturi europene, într-un an şi câteva luni, 10.000 de megawaţi energie solară şi eoliană, 10.000 de megawaţi gaze naturale, 22 de megawaţi energie nucleară, cel puţin 500 de megawaţi hidroenergie. Am finalizat proiecte iniţiate în urmă cu 30-40 de ani şi am investit în stocarea energiei aproape 1.000 de megawaţi, capacitate de stocare”, a explicat ministrul Burduja.