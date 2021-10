De la filme și programe de divertisment, până la ingredientele pentru mâncare, la combustibilul necesar livrării sau la salariile celor care lucrează pentru a vă pregăti comanda, prețurile sunt în creștere iar pandemia complică lucrurile și mai mult, transmite analistului eToro, Bogdan Maioreanu.

Este vorba de un trend global. Inflația în SUA a crescut în septembrie la 5,4%. Toate produsele alimentare s-au scumpit, cea mai mare creștere fiind la carne, păsări, pește și ouă, care au crescut cu 10,5%, în condițiile în care prețul pentru carnea de vită a crescut cu 17,6% în decursul anului. Cea mai mică creștere a fost înregistrată la produsele lactate și produsele conexe, ale căror prețuri au crescut cu doar 0,6% în ultimele 12 luni. Tot în ultimele 12 luni, prețul alimentelor consumate în afara casei a crescut cu 4,7%.

Dar creșterea prețurilor din ultima vreme este alimentată nu doar de mărfuri, ci și de lipsa forței de muncă și de creșterea salariilor. Piața muncii din SUA își arată incapacitatea de a readuce oamenii la muncă după pandemie, 5 milioane de persoane lipsind încă de pe piața forței de muncă dacă ne raportăm la 2019.

Rich Allison, CEO-ul Domino’s Pizza, consideră că, pe măsură ce compania sa a ieșit din criza generată de pandemie,”s-a lovit de provocări tot mai mari în ceea ce privește personalul din întreaga țară, ceea ce a dus la reducerea orelor de funcționare și la probleme de furnizare a serviciilor într-un număr de magazine din rețea.” Domino’s (DPZ) și-a ratat obiectivele de vânzări în SUA în trimestrul al treilea, realizând o scădere de 1,9% față de creșterea de 1,7%, pe care o aștepta piața. Aceasta pune capăt unui număr impresionant de 41 de trimestre de creștere a vânzărilor în SUA. Dar vânzările comparabile sunt în creștere cu 15,6% față de 2019, ceea ce arată că este greu să învingi un an de pandemie în care comportamentul consumatorilor, forțați să stea acasă, s-a schimbat. Venitul net a crescut cu 21,5% pentru Domino’s (DPZ) în trimestrul al treilea. Creșterea a fost determinată în principal de venituri mai mari din operațiuni, rezultate din venituri mai mari din francize globale, inclusiv cele din Europa.

Prețurile alimentelor au crescut în septembrie 2021 cu 4,26% de la an la an

În România, potrivit INS (Institutul Național de Statistică), în medie, prețurile alimentelor au crescut în septembrie 2021 cu 4,26% de la an la an. Rata șomajului a crescut lent la 5,2% în august de la 5% în iunie, minimul ultimelor 12 luni, dar am avut o scădere abruptă a participării forței de muncă de la 69,5% din populație în septembrie 2020 la 66,3% în iulie anul acesta. Aceasta este o tendință pe care am văzut-o și în SUA și care are potențialul de a avea un impact negativ asupra creșterii economice.

Îngrijorările legate de creșterea prețurilor la produsele alimentare se manifestă și în Marea Britanie, care, din cauza pandemiei și a Brexitului, se confruntă cu o lipsă acută de camionagii, măcelari și lucrători în depozite sau în ferme. „Zilele în care puteai hrăni o familie de patru persoane cu un pui de 3 lire (18 lei) se apropie de sfârșit”, a declarat Ranjit Singh Boparan, proprietarul grupului 2 Sisters, care produce o treime din carnea de pui consumată în Marea Britanie. El a menționat că, în termeni relativi, puiul este astăzi mai ieftin decât era în urmă cu 20 de ani, dar acest lucru se va sfârși din cauza lipsei forței de muncă.

„Mai puțină forță de muncă înseamnă mai puține opțiuni, sortimente de bază, rafturi goale și inflație salarială, iar acest lucru nu se va schimba”, a spus el. „În acest moment trebuie să fiu sincer cu privire la ceea ce înseamnă acest lucru pentru consumator, deoarece inflația ar putea ajunge la două cifre.” Compania 2 Sisters vinde carne de pasăre, pizza și plăcinte, procesează 10,4 milioane de păsări pe săptămână și deține peste 700 de ferme.

Ei bine, se pare că majorarea prețurilor la alimente este un eveniment global cu care ne vom confrunta mai mult timp. Dar ce se întâmplă cu Netflix (NFLX)? Există analiști care prezic că, încet-încet, pe măsură ce conținutul crește, vor crește și prețurile abonamentelor. Am văzut deja această creștere de 1 dolar la începutul anului în SUA, în ultimul trimestru în Brazilia și ieri în Singapore. Iar Netflix nu obișnuiește să crească prețurile într-o singură zonă geografică.

În ultimul trimestru, Netflix a adăugat un număr net de 4,38 milioane de abonați la nivel global – mai mult decât așteptările analiștilor, care estimau 3,5 milioane. Acest total este în creștere de la 2,2 milioane în urmă cu un an. De asemenea, firma a atins așteptările analiștilor privind veniturile. Netflix a declarat că performanța sa a fost stimulată de serialul în limba coreeană Squid Game, care a atras 142 de milioane de gospodării în primele patru săptămâni de la lansarea sa pe 17 septembrie, iar noul conținut este abundent.

„Avem atât de mult conținut care va veni în trimestrul patru din 2021 așa cum nu am avut niciodată, și va trebui să ne orientăm pe parcurs și totodată să sperăm într-un an viitor extraordinar”, a declarat co-CEO Netflix, Reed Hastings, arătându-se puțin îngrijorat de pandemie. Potrivit Nielsen, pe piața mai extinsă de televiziune și streaming, Netflix domină sectorul de streaming din SUA cu 6% cotă de piață totală, alături de Youtube (GOOG) cu același 6%, Hulu 3%, Amazon Prime (AMZN) 2% și Disney + 1%. În România, singurele servicii internaționale de streaming prezente sunt Netflix, Youtube și Amazon Prime Video.