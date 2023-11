Se iese mai târziu la pensie! Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anunțat vineri, pe data de 10 noiembrie, că minerii se vor putea pensiona cu doi ani mai târziu.

Oficialul a explicat că „datorită condițiilor speciale de muncă, la reducerea vârstei de pensionare, fiindcă aveau 3 avantaje, dintre care unul este reducerea vârstei de pensionare, oricine era în condiții speciale de muncă primea o reducere a vârstei de pensionare de până la 13 ani, obținea 6 luni pe an”.

„Adică dacă dvs ați lucrat un an în condiții speciale de muncă, puteați să ieșiți mai repede la pensie cu jumătate de an. Dacă ați lucrat 2 ani, puteați să ieșiți mai repede cu un an și așa mai departe. Acum vei putea să beneficiezi de o reducere a vârstei de pensionare de maxim 10 ani”, a adăugat Simona Bucura Oprescu.