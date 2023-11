Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a fost întrebată într-o emisiune la Digi24 cu privire la posibilitatea modificărilor în legea pensiilor, în contextul afirmațiilor Fondului Monetar Internațional cu privire la impactul financiar al acesteia.

Ministrul a negat faptul că România ar fi monitorizată de către Fondul Monetar Internațional în prezent . Pe fond, a exprimat rezerve cu privire la informațiile prezentate de fond.

La Digi24, ministrul a spus „România nu este monitorizată de FMI la momentul acesta. Deci este o informație la care dați-mi voie să am rezerve, dați-mi voie să mă îndoiesc de această informație”.

Ea a adăugat că nu a primit nicio informație oficială din partea FMI cu privire la cheltuielile suplimentare generate de noua lege a pensiilor adoptată de Guvern.

Ministrul a menționat că, în trecut, au avut discuții cu reprezentanți ai FMI privind ocuparea forței de muncă. Totuși, spune că nu primit nimic oficial cu privire la impactul financiar al legii pensiilor.

„Inclusiv noi la Ministerul Muncii am avut acum ceva timp, cred că în septembrie, reprezentanţi de la FMI cu care am discutat despre partea de ocupare. Este firesc, este normal să fim în dialog cu toate instituţiile, dar oficial eu nu am văzut nimic de la FMI în sensul acesta”, a completat ministrul Muncii.