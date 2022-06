Se schimbă legea privind pensiile! Condiţia obligatorie pentru a primi banii. De când se aplică

Ministrul Justiției a decis să modifice condițiile de pensionare ale judecătorilor și procurorilor.

Concret, Cătălin Predoiu a decis ca pensia de serviciu să fie acordată doar acelor judecători sau procurori care au o vechime efectivă de 25 de ani în câmpul muncii. Este de menționat că acest lucru se va întâmpla peste zece ani.

„(1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, magistratii-asistenti de la Curtea Constitutionala si personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, precum si fostii judecatori si procurori financiari si consilierii de conturi de la sectia jurisdictionala care au exercitat aceste functii la Curtea de Conturi, cu o vechime de cel putin 25 de ani in functia de judecator ori procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, precum si in functia de judecator ori procuror financiar sau consilier de conturi de la sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi se pot pensiona la cerere si pot beneficia, la implinirea varstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara sau de salariul de baza brut lunar, dupa caz, si sporurile avute in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii”, se arată în prevederile art. 82. din Legea 303/2004.

Măsuri pentru magistrații care au avut și alte profesii

Ministrul Cătălin Predoiu a mai decis ca magistrații care au avut alte profesii juridice precum avocat, notar, consilier juridic etc, să beneficieze de dispoziții tranzitorii graduale, scrie luju.ro.

Prin intermediul acestor dispoziții tranzitorii graduale, aceștia vor putea să se pensioneze în momentul în care vor avea o vechime între 15 și 24 de ani în funcția de judecător sau procuror.

Aceasta va trebui să asigure o vechime totală de 25 de ani, împreună cu perioada în care au ocupat alte funcții din acest domeniu.

„Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de la Curtea Constitutionala, personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, precum si fostii judecatori si procurori financiari si consilierii de conturi de la sectia jurisdictionala care au exercitat aceste functii la Curtea de Conturi se pot pensiona la cerere, inainte de implinirea varstei de 60 de ani, si beneficiaza de pensia prevazuta la alin. (1), daca au o vechime de cel putin 25 de ani numai in functia de judecator, procuror, magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de la Curtea Constitutionala sau personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor, precum si in functia de judecator la Curtea Constitutionala, judecator ori procuror financiar sau consilier de conturi de la sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi.

La calcularea acestei vechimi se iau in considerare si perioadele in care judecatorul, procurorul, magistratul-asistent sau personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, precum si judecatorul de la Curtea Constitutionala, judecatorul, procurorul financiar si consilierul de conturi la sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi a exercitat profesia de avocat, personal de specialitate juridica in fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult”, arată sursa anterior citată.