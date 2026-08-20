Se ridică mașinile direct de pe stradă. Proprietarii sunt notificați și primesc termen 6 luni

Poliția Locală Sector 6 continuă verificările pentru identificarea și îndepărtarea vehiculelor abandonate sau fără stăpân de pe domeniul public. Autoritățile au în evidență 1.164 de astfel de mașini, iar într-o singură zi au fost identificate alte 56 de autoturisme cu urme de uzură și staționare îndelungată în Militari, Drumul Taberei și zona Splaiul Independenței. Proprietarii care găsesc o înștiințare pe parbriz trebuie să respecte procedura legală, în caz contrar vehiculul putând fi ridicat.

Polițiștii locali desfășoară zilnic controale pentru depistarea vehiculelor care ocupă domeniul public și prezintă indicii că ar fi abandonate.

Procedurile sunt derulate în baza Legii nr. 421/2002, iar în prezent există 1.164 de vehicule fără stăpân sau abandonate aflate în evidența autorităților din Sectorul 6.

Numai în cursul zilei de joi, echipele de control au identificat 56 de autoturisme cu urme de uzură și staționare prelungită. Verificările au avut loc în Militari, Drumul Taberei și Splaiul Independenței.

Dintre vehiculele găsite, 17 nu mai au dreptul legal de a circula pe drumurile publice, potrivit informațiilor transmise de Poliția Locală Sector 6.

În paralel cu identificarea altor vehicule, autoritățile continuă procedurile pentru mașinile în cazul cărora au fost parcurse deja etapele prevăzute de lege.

În acest moment, 44 de dispoziții de ridicare sunt în curs de executare.

Potrivit bilanțului instituției, aproximativ 250 de vehicule care ocupă domeniul public sunt îndepărtate anual de pe străzile Sectorului 6.

Procedura nu presupune însă ridicarea imediată a unui autoturism doar pentru că acesta pare nefolosit de o perioadă îndelungată. Autoritățile trebuie să urmeze etapele stabilite de legislația privind vehiculele fără stăpân sau abandonate.

Poliția Locală atrage atenția în special asupra înștiințărilor aplicate pe autoturismele vizate de verificări.

Proprietarii care găsesc o bulină roșie pe parbriz nu ar trebui să o ignore, aceasta reprezentând o înștiințare oficială în cadrul procedurii.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritatea locală, proprietarul trebuie să aibă inspecția tehnică periodică (ITP) și asigurarea RCA valabile.

După primirea notificării începe să curgă termenul legal în care situația vehiculului trebuie rezolvată.

Poliția Locală Sector 6 precizează că termenul indicat pentru conformare este de șase luni de la primirea notificării.

Dacă proprietarul nu ia măsurile necesare în această perioadă, autoturismul poate fi ridicat de pe domeniul public.

Vehiculele pentru care se dispune această măsură sunt transportate în spațiul special amenajat al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, situat pe Strada Preciziei nr. 24A.

Acțiunile urmăresc eliberarea spațiului public ocupat pe termen lung de vehiculele care intră sub incidența procedurilor privind mașinile abandonate sau fără stăpân.