Fiecare angajat a plătit un anumit procent din salariul de bază către un fond general de asigurare, al cărui profit era garantat de guvern. La momentul pensionării, angajații primeau pensia, scutită de impozit. În plus, primeau și o pensie lunară indexată cu rata inflației, a cărei componentă de bază era jumătate din ultimul salariu de bază extras, conform presei din India.

Având în vedere incapacitatea statului indian de a obține venituri din impozite de la cei cu venituri extrem de mari, guvernul, care a pariat pe Legea privind responsabilitatea fiscală și managementul bugetului a efectuat acum o schimbare către un sistem de contribuții definite, cunoscut sub numele de noua schemă de pensii (NPS).

Ce este noua schemă de pensii

În cadrul acestei noi scheme de pensii, un angajat și guvernul contribuie cu un anumit procent la pensie. După pensionare, 60% din sumă era restituită salariatului, în timp ce 40% era depusă într-o anuitate. Nu există nicio indexare a inflației în cadrul NPS. În mod clar, NPS este inferioară vechii scheme de pensii.

Angajații guvernamentali și profesorii cer vechea schemă de pensii

Angajații guvernamentali și profesorii au protestat împotriva naturii meschine și volatile a NPS. După regresul parțial de la alegerile din 2024, guvernul din India, condus de Partidul Bharatiya Janata, pare să fi ajuns la concluzia că formula NPS ar duce la noi probleme electorale.

În consecință, guvernul unional din India a creat o schemă unificată de pensii (UPS) care este aparent un hibrid dintre OPS și NPS. În primul rând, contribuția angajatului rămâne o fracțiune din salariul de bază și indemnizația angajatului, în timp ce guvernul va plăti o fracțiune puțin mai mare.

Vechea schemă de pensii prevede venit stabil după pensionare

Vechea schemă de pensii prevede că un angajat guvernamental ieșit la pensie are acces la un venit stabil după pensionare. În cadrul vechiului sistem de pensii, angajații guvernamentali primesc lunar 50% din ultimul lor salariu plus o indemnizație. Mai mult, aceștia beneficiază și de revizuirea indemnizației de două ori pe an. Plata OPS nu necesită o deducere din salariu în timpul anilor de serviciu.

Beneficii

Asigură venituri stabile pe toată durata vieții sub formă de pensie lunară

Venitul din pensie din OPS nu atrage niciun impozit

Contribuțiile voluntare pot fi folosite pentru a crea un fond special de pensionare

Venitul primit după pensionare este scutit de impozit