Potrivit lui Nicușor Dan, până acum se considera că în turul doi vor ajunge George Simion și, cel mai probabil, el sau Crin Antonescu. Totuși, a menționat că a văzut un sondaj în care pe primele două locuri se aflau George Simion și Victor Ponta, ceea ce sugerează posibilitatea ca finala să fie între aceștia doi.

Potrivit lui, acest scenariu ar însemna că unul dintre ei va câștiga, iar amândoi sunt considerați izolaționiști și opuși direcției occidentale a României.

”Noi, până acum, trăiam în ipoteza în care eram siguri că în turul doi va intra George Simion şi că cel mai probabil celălalt candidat din turul doi voi fi ori eu, ori Crin Antonescu. Am văzut un sondaj în care pe primele două locuri apar George Simion şi Victor Ponta, deci apare o posibilitate în care finala să fie dată între Victor Ponta şi George Simion, ceea ce înseamnă că evident ar câştiga unul dintre ei, fiecare dintre ei fiind izolaţionişti şi împotriva direcţiei occidentale a României”, a declarat el la Antena 3 CNN .

Primarul general al Capitalei a adăugat că ar fi important ca, cu două săptămâni înainte de alegeri, să aibă loc o discuție între candidații pro-occidentali.

”Am spus că, dacă această situaţie de fapt va fi confirmată de nişte sondaje, peste 2-3 săptămâni, adică cu două săptămâni înainte de alegeri, este nevoie de o discuţie între candidaţii care sunt clar pro-occidentali, adică eu, Crin Antonescu, Elena Lasconi şi Daniel Funeriu care este în aceeaşi categorie. Dacă am fi în acea situaţie confirmată de sondaje, ar fi potrivit ca dintre toţi aceşti candidaţi pro-occidentali, doar unul dintre ei să rămână în cursă, pentru a fi sigur că intră în turul doi”, a spus el.

Întrebat dacă ar fi dispus să se retragă în cazul în care sondajele de opinie ar indica o finală între George Simion și Victor Ponta, Nicușor Dan a spus că ar fi de acord.

Întrebat și dacă are încredere în sondajele de opinie, Nicuşor Dan a spus că, într-adevăr, crede. Primarul a subliniat că este o persoană care crede în ştiinţă și în sondaje, menţionând că are încredere în sondajele pe care le-a comandat atât în timpul alegerilor locale din vară, cât și în perioada preelectorală din 2025.

Un sondaj realizat de Verifield și publicat de Nicuşor Dan, candidatul la alegerile prezidenţiale, indică faptul că finala alegerilor ar putea avea loc între George Simion, cu 35%, și Victor Ponta, cu 21,1%. Nicuşor Dan ar ocupa locul trei, cu 20,8%. Sondajul a fost realizat în perioada 24-28 martie 2025.

Candidatul USR pentru funcția de președinte al României, Elena Lasconi, a declarat miercuri seară că nu crede că Nicușor Dan se va retrage din cursa electorală, argumentând că acesta este „încăpățânat și în bune, și în rele”. Lasconi a precizat că nu are intenția de a se retrage din competiție, dar a adăugat că, dacă Nicușor Dan dorește să discute cu ea, poate să o sune sau să o viziteze la sediul USR.

În aceeași seară, Elena Lasconi a fost întrebată dacă ar fi dispusă să negocieze cu Nicușor Dan în vederea susținerii unui singur candidat pro-occidental, în cazul în care sondajele dinaintea alegerilor vor indica o finală între George Simion și Victor Ponta.

”Eu întotdeauna am fost deschisă dialogului, dar mi se pare un pic de lipsă de respect pentru români, pentru că nu dai preşedintele pe la nu ştiu ce negocieri, pe la nu ştiu ce mese. Şi, de asemenea, vreau să amintesc faptul că eu am intrat într-o cursă anul trecut şi am de gând să lupt până pe data de 18 mai, când va fi şi turul al doilea”, a declarat ea la Antena 3 CNN.