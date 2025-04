Campania electorală din România devine tot mai tensionată, pe măsură ce politicienii își lansează acuzații reciproce legate de finanțarea candidaturilor. Fostul premier Victor Ponta și liderul AUR, George Simion, sunt protagoniștii unui nou conflict public, după ce Simion a susținut că susținătorii lui Ponta ar fi plătit 7 milioane de euro pentru lobby în Statele Unite.

În replică, Victor Ponta neagă acuzațiile și îl atacă dur pe Simion, acuzându-l de populism și manipulare politică. Schimbul de replici dintre cei doi reflectă o bătălie electorală în care fiecare candidat încearcă să își consolideze poziția, atacându-și adversarii.

Victor Ponta a avut o reacție vehementă după ce George Simion a declarat că susținătorii săi ar fi cheltuit 7 milioane de euro pe servicii de lobby în Statele Unite ale Americii.

Fostul premier a folosit un ton dur, acuzându-l pe liderul AUR de dezinformare și populism.

România are nevoie de un președinte serios, matur și cu experiență economică internațională!”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Fostul prim-ministru a subliniat că nu dispune de resurse financiare pentru a investi în astfel de strategii și a reiterat că își desfășoară campania în mod independent, fără finanțare externă.

Într-un interviu pentru Digi24, Victor Ponta a negat categoric că ar fi folosit fonduri pentru a obține sprijin extern și a afirmat că nu are nicio legătură cu firme de lobby din Statele Unite.

„Eu nu am primit nicio donație, nu cunosc nicio firmă de lobby în America și nu am avut de unde și de ce să plătesc niciun ban. Am relații în SUA pe baza experienței și reputației mele, exact ceea ce domnul Simion nu are”, a declarat Ponta pentru Digi24.