Victor Ponta, fost premier al României și fost lider al Partidului Social Democrat (PSD), candidează ca independent pentru cel mai înalt post din stat.

Într-o intervenție televizată, acesta a discutat despre situația economică dificilă, despre anularea alegerilor anterioare și despre propunerea lui Crin Antonescu la Președinție, pe care l-a descris drept un „pensionar special”. De asemenea, a abordat și subiectul celorlalți contracandidați.

Ponta a subliniat că, în cazul în care va ajunge președinte, România va susține pacea, menționând că țara resimte și ea, deși nu la fel ca Ucraina, efectele războiului. A insistat asupra importanței parteneriatului cu Statele Unite pentru securitatea militară și asupra necesității accesării fondurilor europene, pe care le consideră esențiale.

În ceea ce privește anularea alegerilor prezidențiale desfășurate pe final de 2024, fostul premier a afirmat că vede în continuare acest fapt ca pe o mare nedreptate.

A promis că, dacă va fi ales, va desecretiza toate informațiile legate de acest subiect și de descalificarea unor candidați precum Călin Georgescu și Diana Șoșoacă, pentru a preveni astfel de situații în viitor.

Victor Ponta a criticat, într-o intervenție la România TV, lipsa unui președinte ales din decembrie și a susținut că România se află într-o poziție de slăbiciune din acest motiv.

De asemenea, a acuzat actualul guvern că a fost instalat de un președinte ilegitim, făcând referire la Klaus Iohannis. Totodată, a subliniat necesitatea de a stopa cheltuielile uriașe și împrumuturile până în luna mai.

Este o slăbiciune pentru România faptul că nu am avut din decembrie președinte ales. Este o altă slăbiciune că avem un guvern care a fost pus în funcție de un președinte ilegitim.

Eu în continuare consider o uriașă nedreptate faptul că s-au anulat alegerile anul trecut, faptul că au scoși candidați, fie că este vorba despre Călin Georgescu sau de Diana Șoșoacă.

În ceea ce privește competiția electorală, Ponta a declarat că toți cetățenii care nu au fost condamnați ar trebui să aibă dreptul să candideze, făcând referire la George Simion, Călin Georgescu și Diana Șoșoacă.

A afirmat că situația economică internațională gravă impune o analiză atentă asupra persoanelor care vor conduce țara și a sugerat că George Simion mai are mult de demonstrat pentru a fi considerat o opțiune viabilă.

Victor Ponta a subliniat că nu dorește să atace pe nimeni, ci doar să atragă atenția asupra faptului că România se află într-o perioadă dificilă și nu își poate permite să fie aruncată într-o aventură politică.

Într-un răspuns la o întrebare adresată de Victor Ciutacu privind un eventual duel electoral între el și Crin Antonescu, Victor Ponta a afirmat că diferența dintre ei este clară, deoarece el are experiența guvernării și a muncii în mediul privat.

A precizat că, spre deosebire de un politician care a fost toată viața parlamentar și acum primește pensie specială, el a trecut și prin mediul de afaceri, unde a înțeles ce înseamnă să plătești taxe, salarii și să faci față controalelor ANAF.

„M-am speriat, dar e simplă (diferența dintre Ponta și Antonescu – n.r.). În momente așa de grele intre cineva care doar vorbeşte și nu face nimic și face și a trecut și e pregătit e simpla alegerea.

Pot să adaug la acest rapsuns ce știți dincolo de experinţa ca magistrat, după aceea premier, faptul ca ani de zile am lucrat în viața privata am văzut ce înseamnă sa plătești taxe și impozite, sa plătești salarii, sa încerci sa scapi de ANAF, de controale, mă ajută sa văd din ambele părți nu doar de la nivelul celui care toata viața a fost parlamentar acum are pensie specială și acum ni se propune presedinte unu cu pensie specială”, a afirmat Ponta.