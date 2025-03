Claudiu Târziu a făcut mai multe declarații despre AUR și George Simion. În viziunea sa, cunoașterea profundă a partidului, a organizațiilor locale și a doctrinei AUR, îl recomandă drept cel mai potrivit lider pentru viitorul formațiunii.

Târziu îl acuză pe George Simion că a condus partidul într-un mod autocratic

Târziu a subliniat că, în anul electoral, George Simion a condus partidul într-un mod autocratic, fără a ține cont de opiniile celorlalți membri. În plus, conducerea colectivă a AUR l-a sprijinit necondiționat, fără a-i adresa întrebări sau obiecții. Această abordare centralizată a luării deciziilor a fost, în opinia sa, una dintre cauzele rezultatelor slabe înregistrate de AUR la alegerile locale și europarlamentare.

„Absolut. Cred că, cu toată modestia, sunt cel mai calificat să ocup această funcţie. Ştiu partidul de la început, l-am construit împreună cu George Simion, cunosc toţi oamenii, toate filialele, i-am dat doctrina acestui partid, sunt reprezentantul lui, unul dintre cei mai vizibili, cred că, după George Simion, sunt cel mai vizibil. El este mult mai cunoscut fără îndoială, pentru că tot partidul a lucrat pentru imaginea lui, ştiind că vrem să-l propulsăm în funcţia de preşedinte al României şi că pentru această bătălie e nevoie ca el să aibă notorietate. Am lucrat patru ani de zile la asta”, a susținut Târziu la Prima TV.

Liderul AUR este ferm convins că George Simion ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru eșecurile partidului și, în cazul în care pierde turul al doilea al alegerilor prezidențiale, să demisioneze din fruntea formațiunii. Argumentul său este că niciun lider de partid care a pierdut o astfel de bătălie electorală nu a rămas în funcție. Deși au existat excepții, precum Marcel Ciolacu, care a rămas în fruntea PSD după ce nu a intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale din 2024, Târziu consideră că acesta nu reprezintă un exemplu de urmat.

„Niciun preşedinte de partid care a pierdut această bătălie nu a mai rămas în funcţie. (…) Marcel Ciolacu şi-a dat demisia pentru o jumătate de oră probabil. Da, dar ăsta nu e un comportament de urmat. Marcel Ciolacu chiar este un model de aşa nu, nu de aşa da, în toate privinţele, şi ca premier, şi ca şef de partid, şi ca parlamentar, din toate funcţiile, că eu l-am cunoscut şi când era şeful Camerei Deputaţilor, şi când a devenit premier, deci nu văd cazul lui ca unul relevant în discuţia noastră. Dacă ne uităm foarte bine la celelalte cazuri care dau regula, fiind ultramajoritare, e firesc pentru că înseamnă că nu mai poţi fi cel care trage partidul”, a completat politicianul.

Târziu a criticat includerea unor candidați nepotriviți

În ceea ce privește rezultatele electorale ale AUR, Claudiu Târziu a evidențiat că partidul a înregistrat mai multe eșecuri în 2024. La alegerile locale, AUR a obținut puțin peste 8%, în timp ce la europarlamentare a reușit cu dificultate să ajungă la 15%, iar acest lucru a fost influențat de o campanie electorală deficitară.

„George Simion este un autocrat. Este un autocrat pe care eu am putut să-l moderez, să spun aşa, atâta vreme cât am fost copreşedinte, până în martie 2022. După aceea, uşor-uşor, a devenit mult mai pregnantă această atitudine a lui de a conduce singur. (…) În anul electoral nu a mai ţinut cont de nimeni şi de nimic, iar din păcate conducerea colectivă a partidului l-a susţinut în acest demers. Adică nimeni nu i-a pus niciun fel de întrebare, de problemă. Toată lumea, da, şefu’, cum spuneţi aşa facem”, a mai spus Târziu.

Una dintre principalele greșeli a fost promovarea unor candidați cu un trecut politic problematic, contrar promisiunilor făcute electoratului. În loc să propună oameni noi și competenți, AUR a inclus pe liste persoane care proveneau din vechile partide și care nu mai aveau tracțiune electorală.

„Dar, dacă tot ai toată puterea şi ai luat toate deciziile şi ai hotărât cum şi în ce fel ducem luptele electorale, trebuie să îţi asumi şi răspunderea. El ar fi trebuit să îşi asume răspunderea după eşecul de anul trecut. Pentru că noi am înregistrat mai multe eşecuri, adică la locale am luat 8 şi ceva la sută, la europarlamentare am luat cu chiu cu vai 15 la sută, făcând o campanie total nepotrivită”, a mai transmis Târziu.

Târziu a criticat și strategia de campanie pentru alegerile europarlamentare, care s-a bazat pe promovarea unor figuri istorice precum voievozii României, fără a oferi informații despre candidații reali ai partidului. El a subliniat că această decizie, asumată integral de George Simion, a fost un eșec.

„Am promis că venim cu oameni noi, cu oameni pricepuţi, cu oameni care nu au mai făcut parte din cercurile de putere şi aşa mai departe. Am propus pe liste, nu pe listele de europarlamentare, dar la locale şi ne-au influenţat foarte mult, că au fost împreună oameni care au venit din alte partide, care aveau cariere politice cu multe tinichele de coadă, care nu mai aveau tracţiune electorală şi care ne-au afectat din punctul ăsta de vedere”, a mai declarat liderul AUR.

Deși scorul AUR la alegerile parlamentare a fost mai bun decât cel de la locale și europarlamentare, Târziu susține că acest rezultat s-a datorat intervenției sale în campanie, preluând coordonarea aproape forțat, în lipsa unei strategii clare.

„Plus că am făcut o campanie numai cu portrete de voievozi fără să spunem cine candidează pe listele noastre de europarlamentare, cine candidează pe listele noastre. Nu merge aşa. A fost o decizie greşită şi pe care George Simion şi-a asumat-o integral. A spus că nu, că e pariul lui. Hai să vedem! Pariul ăsta a fost eşuat. Nu răspunde nimeni pentru el. Candidatura la preşedinţie, bun, cu rezultatele cunoscute. Candidaturile la Parlament. La Parlament am luat un scor ceva mai bun, dar acum poate că o să vi se pară că e o fanfaronadă, dar nu este deloc. Eu am preluat aproape în mod forţat campania electorală pentru parlamentare, pentru că nu exista”, a completat Târziu.

În ceea ce privește componența actuală a grupului parlamentar AUR, Târziu a evitat să dea nume, dar a criticat includerea unor candidați nepregătiți, traseiști politici sau persoane care nu sunt capabile să își exercite atribuțiile de parlamentar. El a insistat că AUR nu a promis electoratului astfel de oameni, ci profesioniști care să aducă un suflu nou în politică.