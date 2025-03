Claudiu Târziu a adus mai multe critici la adresa lui George Simion. Potrivit acestuia, rezultatul votului a demonstrat că electoratul preferă un lider cu experiență, echilibrat și cu o anumită vârstă, care să inspire credibilitate și să abordeze problemele țării în profunzime.

George Simion a primit o lovitură grea

Târziu a subliniat că Simion nu se încadrează în acest profil, fiind un politician energic și implicat, dar având și ieșiri temperamentale și gesturi nepotrivite în spațiul public.

„Nu, haideţi să ne lămurim. Domnul Becali a avut un conflict cu George Simion, preşedintele AUR, pe chestiuni personale. George Simion, într-o ieşire publică, l-a jignit. L-a trimis la oi şi la fotbal. Domnul Becali s-a supărat şi a reacţionat virulent în stilul caracteristic. Şi cumva de aşteptat, adică nu a fost nimic surprinzător. Eu am avut o serie de critici pe care le-am făcut cu privire la evoluţia partidului, la lipsa de plan B, la modul în care a fost desemnat candidatul nostru, dar nu am avut o chestiune de ordin personal. Nu a fost o pledoarie pro domo, că aş fi vrut eu să candidez, că nu a fost cazul, nu s-a pus niciun moment. Nu am avut ceva împotriva lui George Simion să candideze”, a spus Târziu la Prima TV.

Printre exemplele oferite se numără incidentul în care Simion l-a prins de ceafă pe ministrul energiei, precum și conflictul verbal cu senatoarea Diana Șoșoacă. Aceste episoade, în opinia lui Târziu, au contribuit la pierderea susținerii publice pentru Simion.

„Din punct de vedere personal, din punct de vedere principial, însă am înţeles după votul din 24 noiembrie 2024 că românii vor un altfel de preşedinte, cu un altfel de profil, cu un profil de om mai serios, mai aşezat care vorbeşte măsurat, care atinge problemele mai în profunzime, un om cu experienţă şi cu o anumită vârstă care să dea credibilitate funcţiei de preşedinte şi care să dea speranţă românilor că în această funcţie se va descurca bine. Un profil departe de ceea ce este George Simion, care are un profil mai degrabă de executiv, de om care poate să facă, de om energic care se implică, dar care are şi ieşiri colerice, care are expresii nepotrivite în public şi gesturi, uneori care frizează violenţa, da? Cum ne amintim de acel gest când l-a luat de după ceafă pe ministrul energiei. Sau conflictul verbal cu Diana Şoşoacă în care a vorbit cu totul nepotrivit în faţa unei femei”, a mai spus Târziu.

Claudiu Târziu a vorbit și despre performanța la alegerile prezidențiale

În ceea ce privește performanța lui Simion la alegerile prezidențiale, Târziu a evidențiat faptul că acesta s-a clasat pe locul patru, sub scorul partidului, ceea ce indică o pierdere de influență în rândul alegătorilor. De asemenea, liderul AUR a menționat că înfrângerea suferită de Simion este un dezavantaj pentru viitoarele competiții electorale, întrucât acesta nu mai poate acționa ca un vector de imagine puternic pentru partid.

„Dincolo de chestiunea asta, mai era si faptul că George Simion ieşise pe locul patru, mult sub scorul partidului, s-a dovedit că nu mai era o locomotiva partidului şi mai mult decat atât era afectat de această înfrângere. A fost bătut nu doar de cometa Georgescu pe care n-a văzut-o nimeni şi de Ciolacu, previzibil, dar şi de Lasconi ceea ce deja trebuie să te pună pe gânduri. Când intri tarat într-o nouă luptă, tarat de o astfel de înfrângere şi eşti departe de profilul pe care şi-l doresc românii, aşa după cum reise din vot, ai un handicap. E greu să-l surmontezi şi e riscant pentru partid să iasă cu acest candidat”, a completat Târziu.

În cadrul emisiunii unde a fost invitat, Claudiu Târziu a fost întrebat dacă intenționează să creeze un partid alături de George Becali. Acesta a negat categoric și a explicat că disputa dintre Becali și Simion a fost una strict personală, fără legătură cu strategia politică a AUR.

Târziu a explicat și motivele pentru care nu a intrat el însuși în competiția internă

În ceea ce privește direcția partidului, Târziu a subliniat că ar fi fost posibilă găsirea unui alt candidat care să corespundă mai bine cerințelor electoratului și să ofere o șansă reală de victorie. El a menționat nume precum Dan Dungaciu și Dan Puric, considerându-i opțiuni mai potrivite pentru candidatura la alegerile prezidențiale.

„Şi puteam găsi un altul care să potrivească mai bine şi care să fie mai proaspăt şi astfel să câştigăm bătălia, că obiectivul politic al nostru era şi este să câştigăm alegerile, nu să preamărim pe cineva, nu să facem cultul personalităţii cuiva, nu să ne strângem uniţi în jurul comandantului suprem, pentru că noi suntem un partid democratic şi sper să rămânem un partid democratic, un partid tânăr cu ambiţia de a reseta clasa politică”, a mai transmis liderul AUR.

Târziu a explicat și motivele pentru care nu a intrat el însuși în competiția internă pentru desemnarea candidatului AUR. Acesta a afirmat că nu și-a dorit ca procesul să fie perceput ca o miză personală și că nu se profilase ca un candidat viabil într-un timp atât de scurt. De asemenea, a recunoscut că nu ar fi avut resursele necesare pentru a susține o campanie prezidențială la nivelul cerut.

„Pentru că, întâi de toate nu am vrut să se creadă că este o miză personală pentru mine. În al doilea rând, nu mă profilasem drept candidat la preşedinţie şi aş fi avut o dificultate să o fac într-un timp scurt. Nu aveam posibilitatea de a accesa resursele necesare purtării unei campanii aşa cum se cade”, a conchis el.

AUR trebuie să lupte până la capăt

El a vorbit apoi și despre dependența AUR de sprijinul lui Călin Georgescu, câștigătorul turului întâi al alegerilor prezidențiale din 2024, alegeri ulterior anulate printr-o decizie controversată. Târziu a susținut că partidul s-a aflat într-o poziție în care a fost nevoit să caute susținerea acestuia, lucru care, în opinia sa, ar fi reprezentat o cedare de la principiile și valorile formațiunii.

Deși speră că aceste concesii vor aduce victoria lui George Simion în alegeri, liderul AUR și-a exprimat rezervele cu privire la rezultatul final, subliniind că semnele nu sunt atât de favorabile pe cât par din sondajele de opinie.

„Candidatura este o consecinţă a unor compromisuri în lanţ. După părerea mea, compromisuri făcute unele din strategie politică, altele poate că nu am avut încotro şi le-am făcut, dar compromisurile acestea adunate în cele din urmă duc la decizii grele, eronate care ne pun în dificultate. Şi cred că modul în care a fost desemnat candidatul la preşedinţie din partea AUR este un rezultat al acestor compromisuri”, a susținut Claudiu Târziu.

În ceea ce privește șansele lui George Simion, Claudiu Târziu a fost clar: AUR trebuie să lupte până la capăt, să analizeze rezultatele și să tragă concluziile necesare. În cazul unui eșec, acesta consideră că partidul nu poate ignora tensiunile interne și conflictele care au apărut de-a lungul procesului de desemnare a candidatului. Pe de altă parte, dacă Simion va câștiga, Târziu este dispus să își asume greșeala de a fi avut îndoieli în privința șanselor acestuia.

„Eu sper ca în cele din urmă să fi meritat totul, toate aceste concesii, toate aceste cedări de la principiile noastre şi de la valorile noastre să fi meritat. Faptul că am ajuns ca un partid mare cum suntem să ne căciulim pur şi simplu de susţinerea unui om care câştigase turul întâi al alegerilor prezidenţiale din 2024, alegeri anulate, sper să fi meritat pentru ca al nostru candidat să câştige această bătălie. Dar semnele nu sunt aşa de bune pe cât le arată sondajele de opinie şi eu am mari rezerve. Şi cu asta închei orice discuţie despre candidatura lui George Simion. De ce? Pentru că am avut de spus multe şi am spus până la desemnarea candidatului nostru, acum nu mai are niciun rost să revenim asupra acestei candidaturi. Ducem lupta împreună până la capăt, vedem care sunt rezultatele tragem linie şi luăm măsurile de cuviinţă. Pentru că nu se poate ca după ce au fost atâtea dezbateri interne, atâtea neînţelegeri, atâtea ieşiri publice contondente de o parte şi de cealaltă,să trecem cu uşurinţă peste toate acestea şi să spunem dom’le, nu s-a întâmplat nimic, în cazul unui eşec. În cazul unei victorii, de asemenea, cel care a greşit că n-a estimat corect, că n-a avut răbdare, adică eu, îmi pot asuma această eroare”, a explicat Claudiu Târziu.

Târziu a susținut că Simion nu mai poate rămâne președintele partidului indiferent de rezultatul alegerilor

Târziu a susținut apoi că George Simion nu mai poate rămâne președintele partidului indiferent de rezultatul alegerilor prezidențiale. Dacă va câștiga scrutinul, poziția sa de șef al statului îi va impune renunțarea la conducerea AUR, iar dacă va pierde, acest lucru ar trebui să conducă automat la demisia sa.

„Da, asta cred fără putinţă de tăgadă. De altfel el se află într-o situaţie în care oricum nu ar mai trebui să fie preşedintele partidului. Fie este preşedintele României şi atunci nu mai poate fi preşedintele partidului, fie nu ajunge preşedintele României şi atunci nu mai poate fi preşedintele partidului”, a mai spus Claudiu Târziu.

În privința șanselor lui Simion de a ajunge în turul al doilea, Târziu a recunoscut că acestea sunt considerabile, dar a avertizat că victoria nu este garantată. În opinia sa, există numeroși factori care pot influența rezultatul final, printre care transferul voturilor obținute de Călin Georgescu în 2024, prezența la vot și performanța celorlalți candidați din top cinci.

„Sunt şanse foarte bune să intre în turul al doilea. Dar, atenţie, nu este ca şi cum ar fi câştigat deja turul al doilea. Şi asta o spun pentru colegii mei care trebuie să continue munca în acelaşi ritm susţinut şi fără să se lase pe ureche crezând că deja am câştigat acest prim tur. Nu. Nu ştim câte dintre voturile acordate domnului Georgescu în primul tur de anul trecut se vor transfera la George Simion. Nu ştim ce prezenţă va fi la vot. Nu ştim de ce sunt capabili încă acei candidaţi care se plasează în sondajele de opinie în top cinci. Pot apărea foarte multe lucruri care să ne dea peste cap calculele şi să nu intrăm în turul al doilea. Dar şansele noastre sunt bune să intrăm în turul al doilea cu candidatul nostru şi asta trebuie să fie prima ţintă”, a conchis Târziu.

Dacă Simion va ajunge în turul al doilea, Târziu consideră că totul va depinde de capacitatea acestuia de a atrage voturi din alte segmente electorale. AUR trebuie să demonstreze că liderul său poate reprezenta un număr mai mare de alegători și că este pregătit să își asume responsabilitatea funcției prezidențiale.