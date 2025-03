De-a lungul anilor, Victor Ponta a continuat să urmărească echipa, fiind prezent la mai multe evenimente importante din istoria Stelei. Politicianul a subliniat că această legătura cu Steaua nu se limitează doar la fotbal, ci și la alte secțiuni ale clubului, cum ar fi baschetul și handbalul.

El și-a amintit cu nostalgie despre vremurile în care, ca tânăr, a jucat handbal și baschet la Steaua, povestind cum în perioada respectivă, jucătorii beneficiau de tichete pentru a mânca la popota clubului. Aceasta a fost o parte importantă din experiența sa, iar amintirile de la club au avut un impact semnificativ asupra vieții sale. Ponta a explicat că la prânz, alături de colegii de echipă, mâncau cartofi prăjiți, o amintire care a rămas vie în memoria sa.

De asemenea, Ponta a menționat cu regret faptul că echipa de baschet a Stelei nu mai este la nivelul la care era odată. Totuși, el a subliniat că încă merge la meciurile de baschet din alte orașe, precum Cluj, unde sălile sunt pline de suporteri, și s-a arătat dezamăgit de lipsa de susținere a echipei Steaua, mai ales în ceea ce privește baschetul.

„Țin cu Steaua. Din clasa a 5-a am jucat handbal și baschet la clubul Steaua. Cred că în clasa a 8-a m-au pus să aleg și am ales baschetul. Le explicam copiilor mei cât de important era faptul că la prânz ne dădeau tichete să mâncăm la popotă. Era foarte important. Am crescut cu cheia de gât, iar cartofii prăjiți îi mâncam mai mult la popotă. A contat foarte mult. E păcat că s-a pierdut echipa aia de baschet”, a spus Ponta, conform Fanatik.