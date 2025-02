În martie 2024, Parlamentul European a votat o directivă privind schimbările climatice, care impune să elimine treptat centralele de apartament pe bază de combustibili fosili. Această măsură face parte dintr-un efort european de decarbonizare și de reducere a emisiilor nocive. În România, decizia stârnește dezbateri aprinse, iar autoritățile trebuie să identifice soluții eficiente pentru încălzirea locuințelor.

Conform sursei citate de evz.ro, decizia a fost luată cu un vot clar: 370 de voturi pentru, 199 împotrivă și 46 de abțineri.

Directiva europeană subliniază necesitatea adoptării unor soluții ecologice pentru încălzire și răcire, punând accent pe eliminarea combustibililor fosili.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei, este de părere că centralele de apartament contribuie semnificativ la poluare. În opinia sa, eliminarea acestora ar avea un efect benefic asupra mediului și ar reprezenta un pas important în combaterea schimbărilor climatice.

„Noi am avut mai multe proiecte. Trebuie să identificăm sursele de poluare. Am identificat și închis șantiere, am închis stații de betoane și am amendat semnificativ acele șantiere care poluau. Altă sursă de poluare este traficul.

Aici, evident, competența principală este la nivelul de Primăriei Capitalei. O altă sursă de poluare este praful care vine din Ilfov. Mai ales vara și când bate vântul. Aici, ar fi trebuit plantată o pădure, despre care se tot vorbește”, a explicat Ciprian Ciucu.