Marius Budăi, veste nesperată pentru români! Sunt șanse mari să primească mai mulți bani de anul viitor

Mai precis, ministrul Muncii a subliniat că există șanse mari ca românii să încaseze un salariu minim de 3.000 de lei brut după stabilirea „salariului minim european” la nivelul UE.

„Este o decizie binevenită, de la nivelul Uniunii Europene. Săptămâna viitoare voi demara discuțiile în cadrul Grupului de Dialog Social, cu partenerii sociali, reprezentanții angajaților și angajatorilor. (…) Propunerea este ca de la 1 ianuarie ca aceste venituri să fie majorate”, a declarat Marius Budăi, conform romaniatv.ro

De asemenea, acesta a vorbit și despre majorarea pensiilor. Totuși, ministrul a spus că nu-și poate asuma încă un angajament în privința procentului.

„Vom putea vorbi despre această majorare în momentul în care vom construi bugetul pentru anul viitor, așa cum a zis și domnul Marcel Ciolacu, președintele PSD. Prezența PSD în guvern e o certitudine că pensiile se vor majora.

De când am venit la guvernare am anunțat un pachet social în coaliție, s-au decis pachete de sprijin succesive. Am continuat și am și prelungit până la 1 august 2023 compensarea facturilor din energie. Măsurile pe care le vom lua vor fi anunțate înainte.

Seniorii României au dreptate, au avut parte în 2020-2021 de momente grele. Eu le garantez că atât timp cât PSD va fi la guvernare, noi vom veghea la ceea ce se întâmplă, vom încerca să le apărăm puterea de cumpărare, după care ne vom așeza și ne vom ocupa de creșterea veniturilor”, a completat Marius Budăi, potrivit sursei menționate.

Marius Budăi a spus că se va lupta pentru ca pensiile părinților și bunicilor noștri să crească

Totodată, ministrul Muncii Marius Budăi (PSD) a făcut anterior câteva precizări cu privire la pensiile din România. Într-o postare pe contul său de Facebook, acesta a afirmat că se va lupta pentru ca „pensiile părinților și bunicilor noștri să crească.”

„Cât sunt în funcția de ministru al Muncii nu va scădea nicio pensie în România, ba, dimpotrivă, mă voi lupta ca pensiile părinților și bunicilor noștri să crească”, a evidențiat social-democratul.

Ministrul muncii a precizat că Partidul Social Democrat a susținut dintotdeauna directiva UE cu privire la instituirea unui salariu minim la nivel european.

„Altfel, salut adoptarea de către Parlamentul European a Directivei privind instituirea unui salariu minim la nivel european, care va fi 50% din salariul mediu! De când a reintrat la guvernare PSD a susținut, prin Ministerul Muncii, adoptarea acestei Directive, căreia alții, care au guvernat înainte, i s-au opus! Rămân consecvent ideii “Oamenii, în primul rând!”, a declarat Marius Budăi.