Salariul minim pe economie s-ar putea majora

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a anunțat vineri, 16 septembrie 2022, că a convenit cu liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, și cu premierul României, Nicolae Ciucă, să înceapă discuțiile cu partenerii sociali despre acordarea unui salariu minim adecvat angajaților din țara noastră.

„Noi ne-am consultat în cadrul PSD. Partidul Social Democrat va susține în coaliția de guvernare ca Guvernul să adopte chiar din acest an prevederile Directivei. Aici putem discuta despre două nuanțe. Una strict legislativă, de transpunere a directivei, care presupune anumiți pași, presupune o anumită procedură legislativă și poate fi mai de durată, dar noi vorbim în acest moment de o transpunere în practică direct cu privire la salariile minime adecvate din UE și, conform Directivei Europene cu privire la salariile minime adecvate în UE, statele membre se pot ghida pentru evaluarea gradului de adecvare al salariilor minime legale sau salariul minim brut garantat în plată, ne putem ghida în raport cu nivelul general al salariilor brute la un procent de 60% din salariul median brut și la un procent de 50% din salariul mediu brut.

Noi am avut deja o analiză, am discutat și am calculat și propunerea noastră când am venit și am prezentat în numele PSD propunerile noastre cu care venim în coaliție pentru ceea ce se va întâmpla în România și ne dorim să se întâmple de la 1 ianuarie 2023 și am luat în calcul acest mecanism, care a condus la acea cifră de 3.000 de lei brut și am spus noi că ne dorim ca din acei 3.000 de lei brut să păstrăm cei 200 de lei pe care deja i-am pus la dispoziția mediului de afaceri și să nu fie taxați și restul să meargă conform reglementărilor din Codul Fiscal (…). Ce am propus noi cu 3.000 de lei este exact în spiritul acestei Directive și practic, asta susținem”, a explicat, vineri dimineața, Marius Budăi.

Majorarea salariului minim va fi benefică și pentru angajatorii din România

Potrivit spuselor sale, majorarea salariului minim pe economie va avea consecințe pozitive atât asupra angajaților, cât și asupra angajatorilor.

„Din punctul meu de vedere, doar pozitive, pentru toate părțile, pentru că haideți să fim conștienți asupra contextului social și economic din această perioadă. Eu cred că o relație de respect și onestitate între angajați și angajatori este ghidată și de nivelul câștigului și mai ales de ceea ce în România din păcate încă avem și anume sărăcie în muncă”, a precizat Marius Budăi, în cadrul unui interviu acordat pentru RFI România.