Alertă alimentară în România! Produsele care ne pun viața tuturor în pericol. Se solicită intervenția CSAT

Mai precis, în urma testării acestor tipuri de carne, Animals International a descoperit că cea din România prezintă bacterii rezistente și multi rezistente la antibiotice, cât și reziduuri de antibiotic la limita detectabilității.

Instituția a anunțat ANSVSA de acest aspect, însă aceasta din urmă spune că nu ar fi făcut vreodată asemenea descoperiri la analizele de rutină realizate. Pe acest fond, Animals Internaional crede că ANSVSA este o parte din problemă și solicită intervenția Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

”Problema este una de siguranță națională cu o prognoză sumbră, pe care ANSVSA o ține sub preș, desi pune în pericol viața tuturor cetățenilor consumatori de animale. Statul și industria neagă realitatea dar asta nu schimbă cu nimic gravitatea situației care necesită intervenția rapidă a CSAT”, avertizează Gabriel Păun, directorul Animals International, care adaugă că ”din corespondența cu ANSVSA am luat la cunoștință că astfel de rezultate nu au fost niciodată identificate. Dar noi am gasit probleme grave la ambele runde de testare. Asta pune la îndoială credibilitatea analizelor făcute în România. Consider că este o eroare guvernamentală că ANSVSA reglelementează și controlează în același timp întreg domeniul siguranței alimentare. Totodată, în mare liniște ANSVSA a preluat toate atribuțiile de la alte instituții, inclusiv de la Institutul de Sănătate Publică, monopolizând acest domeniu crucial pentru siguranța alimentară și punând în pericol vieți. Acestea sunt deficiențe pe care CSAT-ul trebuie să le corecteze de urgență”.

Bacteriile pe care le-am găsit în carne pot îmbolnăvi și ucide oamenii

Investigația, realizată cu ajutorul echipei ”Inspectorul Pro”, de la Pro TV, a avut două etape: în prima, produsele au fost testate de reziduuri de antibiotice. Aici s-a descoperit că din 11 probe analizate, în 5 dintre ele laboratorul a confirmat prezența de reziduuri de antibiotic în limita detectabilității într-o probă de ouă și în 4 probe din diferite produse din carne de pui.

În cea de-a doua etapă, Animals International a testat direct prezența bacteriilor rezistente la antibiotice în 7 probe de carne de pui, porc și vită. 6 dintre acestea conțin bacterii rezistente la antibiotic, astfel:

Bacteria E. coli a fost găsită în ciocănele de pui, cârnat de porc și mușchi file

Stafilococul auriu multirezistent la antibiotic (cunoscut ca super-bacteria) a fost identificat în cârnatul de porc, carnea tocata amestecată din porc și vită, filet de pui și burger de vită

”Nu s-a mai inventat niciun antibiotic din anii 80. Se schimbă doar denumirea comercială a antibioticelor, atât. Am ajuns la fundul sacului. Bacteriile pe care le-am găsit în carne pot îmbolnăvi și ucide oamenii. Este clar că cel mai sigur și mai sănătos mod de hrănire este multitudinea de opțiuni pe bază de plante”, este de părere Gabriel Păun.

Ce solicită Animals International

Instituția care a scos la iveală aceste nereguli solicită ca ”CSAT să declare problema bacteriilor multirezistente de siguranță națională și să impună Guvernului măsuri urgente de corectare a deficiențelor de reglementare și control în interesul sănătății publice

Guvernului României să interzică imediat comercialiarea antibioticelor fără prescripție, să asigure aplicarea Regulamentului European 2019/6 intrat

Guvernului României să revizuiască standardele de creștere a animalelor de fermă (densitate, igienă și climă), precum și corecta aplicare a acestora astfel încât utilizarea antibioticelor să nu mai fie necesară”.