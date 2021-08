Începând cu 30 august 2021, produsele alimentare vor fi mai sigure, odată cu ultima decizie luată de Comisia Europeană. Cantitățile maime de plumb și cadmiu din alimente vor fi modificate, iar oamenii trebuie să știe ce vor consuma de acum încolo.

Alimentele prevazute in cele doua documente emise de catre Comisia Europeană sunt următoarele:

REGULAMENTUL (UE) 2021/1317 AL COMISIEI din 9 august 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de plumb din anumite produse alimentare ;

REGULAMENTUL (UE) 2021/1323 AL COMISIEI din 10 august 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 in ceea ce priveste nivelurile maxime ale cadmiului din anumite produse alimentare.

Totodată, vor trebui sa respecte noile niveluri maxime de plumb incepand cu data de 30 august 2021, respectiv noile niveluri maxime de cadminiu incepand cu data de 31 august 2021.

Produsele alimentare mentionate in documentele de mai sus, care au fost introduse pe piata in mod legal inainte de intrarea in vigoare a acestor documente pot ramane pe piata pana la data de 28 februarie 2022.

Decizia vine în contextul în care, Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara a ajuns la concluzia ca, cadmiul este, în principal, toxic pentru rinichi, în special pentru celulele tubulare proximale unde se acumuleaza in timp și poate cauza disfunctie renala. Avand in vedere efectele toxice ale cadmiului asupra rinichilor, autoritatea a stabilit o doza saptamanala tolerabila de cadmiu de 2,5 μg/kg de greutate corporala.

Alimentele vizate de noile reguli

Principalele produse carora li se vor aplica noile niveluri maxime de cadmiu sunt :

Fructele și fructe nucifere

Legume radacinoase și cu tuberculi

Legume cu frunze și plante aromatice

Ciuperci;

Seminte oleaginoase

Cereale : Secara, orz, orez, germeni de grau, quinoua,

Produse specifice pe baza de cacao și de ciocolata : Ciocolata cu lapte cu < 30 % din totalul de cacao în substanta solida uscata, etc;

Produse de origine animala : Carne (cu excepția organelor) de bovine, ovine, porcine și pasari de curte, etc.

Formule pentru copii de varsta mica ;

Preparate pe baza de cereale prelucrate și alimente pentru sugari și copii de varsta mica ;

Bauturi destinate sugarilor și copiilor de varsta mica, etichetate și vandute ca atare,;

Suplimente alimentare

Sare

În ceea ce privește impactul plumbului, Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara a constatat ca plumbul poate cauza neurotoxicitate asupra dezvoltarii la copiii mici si probleme cardiovasculare și nefrotoxicitate la adulti. Evaluarea riscurilor pentru plumb s-a bazat pe aceste efecte adverse potential critice.

Totodată, Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara si-a exprimat ingrijorarea cu privire la faptul ca nivelurile actuale de expunere alimentara la plumb ar putea afecta dezvoltarea neurologica a fetusilor, a sugarilor si a copiilor.

Luand in considerare cele mai recente date privind prezenta plumbului, Comisia Codex Alimentarius a redus, nivelul maxim pentru plumb în sare (excluzand sarea din mlastini) de la 2 mg/kg la 1 mg/kg.

Un exemplu de modificare a limitelor este reducerea nivelului de plumb permis în formulele pentru sugari comercializate sub forma de pulbere, care se reduce de la 0,050 mg pe kg greutate umeda la 0,020 mg pe kg.

Plumbul este un cancerigen genotoxic indirect slab și, prin urmare, prezenta sa reprezinta un risc mai mare pentru sanatatea publica

Produsele care vor avea un alt nivel maxim de plumb

Principalele produse carora li se vor aplica noile niveluri maxime de plumb sunt :

Lapte crud , lapte tratat termic și lapte destinat fabricarii produselor pe baza de lapte;

Preparate pentru sugari, formule de continuare și formule pentru copii de varsta mica ;

Alimente preparate pe baza de cereale și alimente pentru copii destinate sugarilor și copiilor de varsta mica ;

Alimente destinate unor scopuri medicale speciale, destinate sugarilor și copiilor de varsta mica;

Bauturi destinate sugarilor și copiilor de varsta mica, etichetate și vandute ca atare, ;

Carne de bovine, ovine, porcine și pasari de curte (cu exceptia organelor)

Crustacee ;

Legume radacinoase și cu tuberculi (exceptand barba-caprei, ghimbirul proaspat și curcuma proaspata), legume bulboase, varza cu inflorescenta, varza cu capatana, gulii, leguminoase si legume cu tulpina ;

Ciuperci salbatice, curcuma proaspata și ghimbir proaspat;

Legume fructoase;

Fructe, exceptand merisoarele, coacazele, boabele de soc si fructele arborelui de capsuni ;

Vinuri (inclusiv vinurile spumante, cu exceptia vinului licoros), cidru de mere, cidru de pere si vinuri din fructe ;

Vin licoros obtinut din struguri

Miere;

Mirodenii uscate;

Sare, cu exceptia urmatoarelor saruri nerafinate: «fleur de sel» și «sare gri» care sunt recoltate manual din mlastini sarate cu fund de argila

Nivelurile existente în prezent pentru cadmiu și plumb sunt cuprinse în Regulamentul UE nr. 1881/2006, pana la intrarea in vigoare a celor doua Regulamente.

Sorin Mierlea, președinte InfoCons susține că noile standarde europene sunt mai sigure, dar și mai sănătoase pentru consumatori. Totodată, el speră ca autorităție din România să efectueze controale și să monitorizee piața pentru ca reglementările să fie într-adevăr respectate.

“Standarde europene pentru produse mai sigure, mai sanatoase si mai durabile pentru consumatori. Sa speram ca si autoritatile cu atributii de control din Romania vor monitoriza piata pentru respectarea tuturor acestor reglementari europene, pentru asigurarea unei piete cu produse durabile la standard europene.

Fiecare consumator poate lua atitudine prin decizia de cumparare si prin depunerea unei sesizari atunci cand drepturile i-au fost incalcate sau cand constata ca pe piata sunt produse nesigure care le pot afecta sanatatea”, a spus acesta.