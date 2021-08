Italia a primit primii 24,9 miliarde de euro din PNRR. Comisia Europeană a aprobat transferul

Potrivit informațiilor transmise de Comisia Europeană, Italia este cel mai mare beneficiar al fondului „NextGenerationEU”, urmând a primi, în total, 191,5 miliarde de euro. Din suma respectivă, 68,9 miliarde reprezintă granturi iar 122,6 miliarde reprezintă împrumuturi.

Totodată, suma transferată Italiei reprezintă 13% din totalul banilor pe care Roma îi are de primit în cadrul PNRR, sub formă de granturi sau împrumuturi.

Informațiile transmise de președintele Comisiei Europene

„Prin acest prim transfer de fonduri către Italia, din cadrul proiectului NextGenerationEU, lansăm proiectul de redresare a acestei ţări. UE a stat solidară alături de voi de-a lungul întregii crize prin care am trecut”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Amintim că peste 32 de miliarde din granturile PNRR destinate Italiei vor finanţa tranziţia către o „economie verde”, în care regiunile ţării să fie unite de reţele de transport feroviar de mare viteză, piste de bicicletă, linii de metrou, tramvaie, autobuze cu emisii zero de carbon, precum şi construirea de staţii de încărcare a maşinilior electrice.

De asemenea, alte 13,4 miliarde urmează a fi investiţi în tehnologii digitale pentru companii. 26 de miliarde vor fi destinaţi creşterii şi dezvoltării centrelor pentru copii, reformei în educaţie şi în piaţa muncii. Simultan, alte 3,7 miliarde de euro din granturi vor finanţa reforma în administraţie.

Ce alte țări au primit bani din PNRR?

Anterior, Comisia Europeană a eliberat 2,2 miliarde de euro pentru Portugalia, 770 milioane de euro pentru Belgia şi doar 12,1 milioane de euro pentru Luxemburg.

Comisia Europeană a alocat, ȋn total, Portugaliei o sumă totală de 16,6 miliarde de euro sub formă de granturi şi împrumuturi, 5,9 miliarde de euro sub formă de granturi pentru Belgia şi 93,4 milioane de euro sub formă de granturi pentru Luxemburg.

