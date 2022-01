Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, că, pe modelul Franţei, speră ca de la 1 aprilie să se introducă preţ reglementat la energie, pe o perioadă de un an de zile, ca să acopere şi iarna viitoare, iar măsurile să acopere atât zona de consumatori casnici dar şi IMM-uri. Pentru asta, liderul PSD a spus că Guvernul trebuie să înceapă discuţiile cu Comisia Europeană.

Ce măsuri vrea Marcel Ciolacu de la 1 aprilie?

„Marea provocare este ce vom face de la 1 aprilie. Am văzut ce a făcut Franţa şi a negociat cu Comisia Europeană chiar o depăşire a celor 6 luni cu încă trei luni, au mers la o acoperire de aproape un an de zile. Aici, Guvernul, şi am avut o discuţie cu premierul, trebuie să înceapă discuţiile cu Comisia Euiropeană, pentru că suntem membru UE”, a spus preşedintele PSD.

Marcel Ciolacu a explicat că ceea ce se doreşte este acoperirea cu preţul reglementat, pe energie, timp de un an de zile, adică şi iarna viitoare.

„Să venim cu un preţ reglementat, cel puţin la zona casnică, cu certitudine şi să vedem cât acoperim pentru IMM-uri, pentru că sunt mici, mijlocii şi mari, până într-un milion, 10 milioane şi 50 de milioane. Vedem cu Comisia Europeană”, a mai spus preşedintele PSD.

Florin Cîțu nu vede sensul reglementării

Amintim că, preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, marţi, că nu vede sensul unei reglementări a pieţei de energie după data de 1 aprilie. De asemenea, el a declarat că susţine mai multe soluţii propuse la ordonanţa privind măsurile din energie.

„Nu prea văd eu sensul după 1 aprilie, când intrăm în vară, să reglementăm piaţa pentru şase luni de zile până în octombrie, când după aceea vine iarăşi iarna. Cineva nu s-a gândit foarte bine când a venit cu această soluţie. (…) Dacă vrem cu adevărat să facem ceva, trebuie să ne gândim pentru iarna viitoare. La vară ştim foarte bine, consumul scade. Eu nu cred că cineva s-a gândit foarte bine. Soluţia pe care o propusesem noi era pentru aceste luni de iarnă, când ai consum mare, să reglementăm piaţa. ANRE s-a opus, am venit cu cealaltă variantă pe care o avem acum”, spunea Cîţu despre intenţia PSD de a introduce preţ reglementat la energie, de la 1 aprilie, pentru a controla creşterea preţului la energie şi gaze.