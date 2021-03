Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban a anunțat componența comisiei formate în coaliție pentru stabilirea unei strategii menite să elimine pensiile speciale.

“Noi am luat o decizie la nivelul coaliţiei în sprijinul ministrului Muncii, care lucrează cu alte ministere la îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu, să formăm o echipă de reprezentanţi. Chiar astăzi am hotărât. Din partea noastră, din echipa de lucru vor face parte pe partea juridică: domnul deputat Ioan Cupşa – preşedintele Comisiei juridice a partidului şi doamna senator Iulia Scântei – preşedintele Comisiei juridice a Senatului, iar pe parte de muncă şi protecţie socială: domnul deputat Dan Vîlceanu şi doamna deputat Mara Calista. Trebuie făcută o analiză.

Această comisie va decide dacă facem o lege pentru fiecare domeniu sau facem o lege care să cuprindă toate reglementările privitoare la pensiile speciale. Personal, cred că specialiştii trebuie să decidă care este forma pe care trebuie să o adoptăm”, a declarat Orban la Parlament, după şedinţa Biroului Executiv al PNL., a declarat Ludovic Orban.

Acesta a mai spus că dacă vor fi proiecte de lege privind pensiile speciale care vor “sta în picioare”, acestea vor fi supuse imediat dezbaterii Parlamentului.

Proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale

Potrivit deputatului Stelian Ion, USR nu va renunţa în viitoarea legislatură la proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale, acesta fiind din 2017 “în sertarele” Parlamentului.

„Ne-am respectat cuvântul dat cetăţenilor. Am depus aceste demisii, asigurându-ne astfel că pe viitor nu vom beneficia de acele pensii speciale pe care le-am criticat ani de-a rândul. Şi am fost primii în Parlament care am venit cu un proiect de lege privind eliminarea pensiilor speciale. (…) Ce s-a întâmplat interesant, însă, după acest gest, a fost reacţia celorlalte partide – mult zbucium, mult freamăt, multă zvârcolire, ca şi cum gestul nostru ar fi afectat mandatele lor şi pensiile lor speciale. Nu, nu afectează pensiile lor speciale”, a declarat deputatul USR.

El a adăugat că ar fi fost normal ca şi alţi parlamentari care susţin că vor eliminarea pensiilor speciale să-şi dea demisia.

„De unde acest freamăt, acest zbucium din partea lor? Este simplu, din faptul că se vedeau obligaţi să recurgă la un gest asemănător. Era normal ca toţi cei care pretindeau că nu sunt de acord cu aceste pensii speciale şi nu le doresc să-şi dea demisiile având în vedere că încă nu am reuşit abrogarea pensiilor speciale. În loc să facă lucrul ăsta, iată, au criticat şi au aruncat în spaţiul public tot felul de fake news-uri cum că demisiile nu ar fi valabile şi sunt perfect valabile. Se poate lua act în Parlamentul României oricând de aceste demisii, ele operează cu data de 18 decembrie, pentru că şi o zi lipsă dintr-un mandat are drept consecinţă imposibilitatea de a beneficia de aceste pensii speciale. Dacă nu ai un mandat complet, nu poţi beneficia de aceste pensii speciale”, a spus Stelian Ion.

