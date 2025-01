Cum puteți obține despăgubiri pentru zborurile anulate și cele întârziate?

Cum puteți obține despăgubiri pentru zborurile anulate și cele întârziate? Regulamentul (CE) 261/2004 stabilește reguli pentru compensațiile pentru zborurile anulate și cele întârziate și ajutorul oferit pasagerilor de avion din Uniunea Europeană (UE). Acesta se aplică zborurilor care pleacă din orice aeroport din UE, dar și zborurilor operate de companii aeriene din UE care vin în Europa din alte țări, atâta timp cât pasagerii nu au primit deja compensații sau ajutor în acele țări.

Zborurile anulate

Dacă zborul tău este anulat, poți primi compensație financiară, în funcție de distanța zborului. Pentru zboruri de până la 1.500 km, compensația este de 250 de euro. Dacă zborul depășește 1.500 km în UE sau este între 1.500 și 3.500 km în afacerea UE, compensația este de 400 de euro. Pentru zboruri mai lungi, de peste 3.500 km, compensația ajunge la 600 de euro.

Totuși, compania aeriană poate reduce această sumă cu 50% dacă îți oferă un zbor alternativ care ajunge cu o întârziere mică (sub 2 ore pentru zboruri scurte, sub 3 ore pentru zboruri medii și sub 4 ore pentru zboruri lungi).

Compania nu trebuie să plătească compensație dacă te informează cu cel puțin două săptămâni înainte de zbor sau, în cazul unei anunțări între două săptămâni și o săptămână înainte, dacă îți oferă un alt zbor care ajunge cu o întârziere mică (sub 4 ore). Dacă anunțul se face cu mai puțin de o săptămână înainte, compania nu va plăti compensația dacă îți oferă un zbor care ajunge cu o întârziere mai mică de 2 ore.

În plus, compania poate scăpa de obligația de a plăti compensații dacă anularea sau întârzierea sunt cauzate de evenimente neprevăzute, cum ar fi vremea rea sau probleme de securitate.

În plus, compania poate scăpa de obligația de a plăti compensații dacă anularea sau întârzierea sunt cauzate de evenimente neprevăzute, cum ar fi vremea rea sau probleme de securitate.

Zborurile întârziate

Dacă zborul tău întârzie, poți primi compensație financiară, iar suma depinde de distanța zborului. Dacă zborul este de până la 1.500 km, compensația este de 250 de euro. Pentru zborurile de peste 1.500 km în UE sau între 1.500 și 3.500 km în afacerea UE, compensația ajunge la 400 de euro. Pentru zborurile de lungă distanță, de peste 3.500 km, suma poate ajunge la 600 de euro.

Este important să știi că pentru a primi compensația, zborul trebuie să fie întârziat cu cel puțin 3 ore. Așadar, verifică dacă îndeplinești condițiile înainte de a solicita banii, potrivit celor de la „the Legal Badger”.