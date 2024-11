Premierul Marcel Ciolacu a declarat că despăgubirile pentru persoanele afectate de inundațiile recente din județul Galați vor fi oferite „într-un termen cât mai rapid”.

Într-o conferință de presă, șeful Executivului a subliniat că procesul este unul complex, necesitând evaluări realizate de instituțiile statului în colaborare cu Prefectura.

Marcel Ciolacu a detaliat măsurile luate până acum, menționând mobilizarea masivă a forțelor de intervenție. Peste 1.600 de pompieri, polițiști și militari, alături de utilaje trimise din alte județe, au participat la eforturile de sprijin în zonele afectate.

”Am mers în primul rând pe mobilitate, pentru că nu puteam lăsa oamenii să fie prizonieri. Am mers pe niște ajutoare și ați văzut că a fost o dizlocare peste 1600 de pompieri, polițiști, militari”, continuă premierul.

Premierul a anunțat și investiții menite să prevină repetarea unor astfel de situații în viitor.

„Am venit cu containere de locuit pe perioade limitate. Repet, prioritatea era școala, prioritatea era spitalul, prioritatea era drumul, ca lumea să poată merge la serviciu. Prioritatea au fost oamenii care aveau anumite afecțiuni.

Am venit cu banii direct, am curățat drumurile, am oferit ajutoare directe și vom face investiții ca să nu se mai întâmple așa ceva”, a declarat acesta.