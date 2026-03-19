Autoritățile fiscale au început o serie de verificări extinse, care acoperă toate etapele din piața combustibililor, de la importatori și depozitari până la comercianții finali.

„În contextul scumpirilor recente ale carburanţilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de controale la nivel naţional pentru a preveni şi combate eventualele practici de neconformare fiscală pe fondul evoluţiei preţurilor pe piaţa combustibililor”, a transmis instituția.

Verificările vizează în special operatorii economici care ar putea încerca să profite de contextul actual pentru a-și crește artificial costurile sau pentru a obține avantaje fiscale nejustificate.

Inspectorii urmăresc modul în care sunt stabilite prețurile și dacă există diferențe nejustificate între costurile reale și cele declarate.

Autoritatea fiscală avertizează că, în situațiile în care vor fi identificate nereguli, vor fi luate măsuri suplimentare.

„Inspectorii ANAF verifică situaţiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot afecta corectitudinea pieţei. În cazurile în care faptele constatate sunt de natură să afecteze concurenţa loială ori interesele consumatorului, prin practici speculative, vor fi sesizate instituţiile abilitate ale statului. Scopul acţiunilor ANAF este asigurarea conformării fiscale şi a unui mediu concurenţial corect, ca premisă pentru o stabilizare a pieţei carburanţilor în această perioadă”, se arată în comunicat.

Acțiunile ANAF vin pe fondul creșterii recente a prețurilor la carburanți, care au generat îngrijorări atât în rândul consumatorilor, cât și al autorităților.

Prin aceste controale, instituția urmărește limitarea eventualelor abuzuri și menținerea unui climat corect de concurență pe piață.