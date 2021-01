Schimbări de proporţii în justiţie după ultimele decizii surprinzătoare şi de neînţeles din mai multe dosare grele! Avocaţii nu se mai tem de judecătorii ICCJ. Totul s-a aflat acum.

“Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din 12 ianuarie 2021, a primit, cu stupefactie, informatiile publice despre acuzatiile care sunt aduse profesiei de avocat, in cuprinsul Cererii adresata Inspectiei Judiciare de catre 3 persoane, membri ai corpului profesional al magistratilor, in legatura cu comunicatele Baroului Bucuresti din 18.12.2020 si 19.12.2020.

Prin cele doua pozitii publice s-a exprimat ingrijorarea, reala, ca activitatea profesionala, desfasurata, in limitele legii, de catre un avocat, sa fie calificata ca activitate infractionala, in contextul in care doi avocati din Baroul Bucuresti au fost condamnati la inchisoare pentru activitati care au fost efectuate, asa cum rezulta din informatiile disponibile public, in exercitiul profesiei si in limitele legii.

Cu privire la cele sustinute de cei trei magistrati, in cererea adresata Inspectiei Judiciare, Consiliul Baroului Bucuresti reafirma, cu caracter preliminar, principiul ca avocatii raspund in fata legii, ca orice alt cetatean. In consecinta, orice alta pozitie, in sensul ca avocatii ar beneficia de imunitati sau conditii speciale de limitare sau inlaturare a raspunderii penale sunt lipsite de temei legal si de natura sa afecteze imaginea si prestigiul profesiei de avocat. Prin aceasta, este afectata chiar imaginea justitiei, din care profesia de avocat nu poate sa lipseasca.

Pe de alta parte, Consiliul Baroului Bucuresti reafirma ca, prin luarile sale de pozitie, nu s-a urmarit – si nici nu s-a realizat – o presiune la adresa corpului profesional al magistratilor prin comunicatele din 18 si 19 decembrie 2020. Baroul Bucuresti asigura toti magistratii, si pe aceasta cale, de puternicul sprijin pe care il acorda independentei justitiei si a magistratilor, pentru buna infaptuire a scopului acesteia, aplicarea legii si respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti.

In calitate de purtator de cuvant al profesiei de avocat din capitala tarii, Consiliul Baroului Bucuresti si-a exprimat ingrijorarea majora cu privire la modul in care doi avocati din cadrul Baroului Bucuresti, achitati, in prima instanta, pentru activitati care, in opinia unui judecator, au reprezentat exercitarea normala a activitatii de avocat, au fost, ulterior, condamnati la pedepse cu inchisoarea pentru aceleasi activitati.

Pozitia exprimata de Baroul Bucuresti a fost ulterioara pronuntarii hotararii judecatoresti in cauza, astfel incat nu se poate sustine, cu temei, ca autorii cererii au fost supusi oricaror forme de presiune nepermisa de lege.

Baroul Bucuresti a anuntat ca, respectand independenta justitiei precum si obligatia de rezerva, pana la motivarea deciziei penale, exercitandu-si libertatea de exprimare, recunoscuta inclusiv de catre Conventia Europeana a Drepturilor Omului, precum si de jurisprudenta in materia drepturilor si libertatilor fundamentale, va intreprinde masuri (vezi Comunicatul din 19.12.2020) legale si firesti, din perspectiva drepturilor conferite de Legea 51/1995, de Constitutia Romaniei si de tratatele internationale la care Romania este parte, in scopul apararii profesiei de avocat.

Avand in vedere rolul esential pe care il are Baroul Bucuresti, in calitate de organism cu rol de aparare a profesiei, in cazul in care constata posibile incalcari ale drepturilor avocatilor, Consiliul Baroului Bucuresti apreciaza ca toate pozitiile publice pe care le-a exprimat, in decursul timpului, reprezinta o manifestare legala a dreptului la libera exprimare, a obligatiei de aparare a profesiei de avocat si a independentei justitiei.

Baroul Bucuresti respinge, in mod ferm, orice conduita prin care profesia de avocat – si oricare dintre avocati – este amenintata sau i se aduc acuzatii fara temei legal, care sunt departe de a putea fi catalogate drept apararea independentei unei alte profesii juridice.

Baroul Bucuresti solicita Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii sa respinga orice incercare de cenzurare a libertatii de exprimare a profesiei de avocat, intrucat o masura in acest sens ar reprezenta o vadita violare a dreptului la aparare, exercitat, in cea mai mare masura, prin intermediul profesiei de avocat.

Baroul Bucuresti constata ca hotararea pronuntata in cauza este pusa in executare, iar obligativitatea acesteia nu a fost pusa in discutie de profesia de avocat, insa, in mod evident, pentru realizarea functiei sale legale, isi rezerva dreptul de a examina, in consultarile din interiorul profesiei, riscurile ca exercitarea, in limitele legii, a profesiei de avocat, sa fie calificata, gresit, ca activitate infractionala, prin orice hotarare judecatoreasca sau orice alt demers similar, precum si de a o critica, in formele prevazute de lege.

Baroul Bucuresti aminteste pe aceasta cale ca nu a fost singurul barou din tara care a reactionat in legatura cu situatia evocate mai sus. Toate Barourile membre ale U.N.B.R. au avut o pozitie ferma si neechivoca, manifestata prin proteste si actiuni pentru apararea profesiei de avocat”.