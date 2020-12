Robert Roșu a fost condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa. În acest context, avocatul Gabriel Zbarcea începe lupta juridică pentru prietenul său, pentru a arăta că acesta a fost condamnat pe nedrept.

Într-o postare pe pagina de facebook a firmei de avocatura Tuca Zbarcea si Asociatii, avocatul Gabriel Zbarcea multumeste tuturor persoanelor care s-au solidarizat pentru sustinerea lui Robert Rosu, transmitand mesajul acestuia de recunostinta.

Totodată, Gabriel Zbarcea precizeaza ca societatea de avocatura a angajat toate resursele pentru efectuarea tuturor demersurilor legale pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale lui Robert Rosu, initiind actiuni atat in plan national, cat si in strainatate.

„Robert m-a mandatat sa va multumesc pentru impresionantele dovezi de solidaritate si de sprijin. Insetat de dreptate, chinuit de dorul sotiei (avocata si ea, de altfel) si de fetite; doar suportul vostru il poate, cumva, bucura. A fost exceptionala mobilizarea voastra, a fost nemaiintalnita unitatea avocatilor, dovezi in acest sens fiind luarile de pozitie ale UNBR si ale Barourilor locale sau ale UNPLR. Am primit mesaje de sustinere de la clienti, confrati avocati, practicieni in insolventa, notari, executori judecatoresti, bresle care au fost afectate de cazuri similare.

TZA a angajat resurse umane si materiale importante pentru efectuarea tuturor demersurilor legale pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale colegului nostru.

Sunt mai multe echipe de avocati, romani si straini care lucreaza pentru Robert Rosu. Am angajat cei mai buni avocati, am contactat organismele internationale ale avocatilor iar in perioada urmatoare vom depune cereri, petitii, dovezi in legatura cu acest caz, atat in Romania, cat si in strainatate. Toate cererile pe care urmeaza sa le efectuam sunt discutate cu Robert si revizuite de Manuela, Florentin, Bogdan, Radu, Andrei, Cornel, Mihaela, Dan si de multi alti colegi. Toate demersurile legale care au temei juridic vor fi efectuate.

Lupta juridica va fi grea, dar suntem increzatori ca putem castiga”, a scris avocatul.

Înțelepciune și profesionalism

În același timp, avocatul a mai menționat că in acest moment, dusmanii nu sunt procurorii sau judecatorii, ci abuzul si nedreptatea, care pot fi indreptate cu intelepciune si profesionalism.

„Cu intelepciune si profesionalism, cu suportul vostru, pentru Robert se va face dreptate. Aici nu este vorba doar despre el, nu este vorba nici macar despre avocati, ci despre sistemul de justitie, despre ce inseamna hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, este despre tine, simplu cetatean care mergi la avocat sa fii aparat sau ai o hotarare judecatoreasca si te increzi in ea.

Si constati ca avocatul este arestat si esti singur, iar hotararea ta este considerata o foaie fara valoare peste 10 ani. Este despre fiecare dintre noi!

Dusmanii nostri sunt abuzul si nedreptatea, nu sunt procurorii, sunt sigur ca multi sunt revoltati si rusinati consultand actele dosarului, nu sunt judecatorii, ei fiind in acest caz, umiliti, ingenuncheati, constransi sa se lepede de propriile rationamente.

In ceea ce ma priveste, voi merge sa astept la ICCJ, pe 18 ianuarie, respectarea legii, a termenelor legale si motivarea Deciziei iCCJ din 17 decembrie”, se mai arată în mesaj.