In scopul finalizarii unei anchete jurnalistice, va solicit sa-mi raspundeti la urmatoarele intrebari:

Este adevarat ca ati fost recomandat fostului presedinte Traian Basescu pentru numirea in functia de vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie(ICCJ) de catre generalul Florian Coldea, care detinea in perioada respectiva functia de prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii(SRI)?

2. Ati preluat functia de sef al Structurii de Securitate de la ICCJ la cererea sau la recomandarea generalului Florian Coldea? Ce atributii ati avut in calitate de presedinte al Structurii de Securitate de la ICCJ? Care a fost temeiul legal al infiintarii si functionarii acestei structuri? De ce a fost aleasa o denumire care aminteste de vechea Securitate?

3. Este adevarat ca in proiectul prezentat cand ati candidat pentru functia de vicepresedinte al ICCJ ati mentionat ca doriti o colaborare cat mai stransa cu SRI? Cum ati colaborat cu SRI si care a fost temeiul legal al acestei colaborari?

Generalul Ciocârlan continuă „opera” mentorului Coldea

4. Cate intalniri si convorbiri ati avut cu generalul Florian Coldea, fostul sef operativ al SRI, cu generalul Dumitru Dumbrava, fost sef al Directiei Juridice din SRI, si cu generalul Adrian Ciocarlan, fost sef al Directiei Apararea Constitutiei din SRI, iar din 2016 adjunct al directorului SRI? Care a fost temeiul legal si scopul acestora?

5. Ati fost membru al aceleiasi loji masonice, SR 98 Sfantu Gheorghe din cadrul Marii Loji Nationale a Romaniei, cu judecatorul Lucian Netejoru, seful Inspectiei Judiciare din CSM (din 2015), si cu generalul SRI Adrian Ciocarlan, succesorul lui Florian Coldea si actualul om forte din SRI? Daca ati declarat apartenenta la aceasta organizatie masonica in declaratia de interese? Daca, la intrarea in masonerie, „nasul” dvs. si al judecatorului Netejoru, respectiv membrul anterior al lojii care v-a recomandat, a fost generalul SRI Adrian Ciocarlan?

6. Ati avut vreo contributie, in calitate de vicepresedinte al ICCJ, in promovarea la Inalta Curte si apoi in numirea in functia de presedinte al Sectiei de Contencios Administrativ si Fiscal, la solicitarea generalului Florian Coldea, a judecatorului Ionel Barba, care este originar si a activat anterior in judetul Arad, judetul de bastina si al fostului sef operativ al SRI? Daca aceasta promovare are vreo legatura cu inculparea si cu trimiterea in judecata a judecatoarei Gabriela Barsan, care a detinut anterior functia de presedinte al acestei sectii, iar ulterior a fost achitata definitiv, cu motivatia ca ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor retinute in sarcina sa?

7. Ati avut vreo contributie in promovarea la Inalta Curte a judecatoarei Florentina Dragomir, cu care sunteti colega de complet, care a fost anterior procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si consilier al fostului procuror general Laura Codruta Kovesi? Este adevarat ca, la promovarea la Inalta Curte, judecatoarea Florentina Dragomir avea o vechime de doar un an si 10 luni ca judecator (la Curtea de Apel Bucuresti) si ca, anterior numirii, primise aviz negativ din partea instantei supreme? Este adevarat ca aceasta nu a depus juramantul de judecator?

8. Ati avut vreo contributie in promovarea la Inalta Curte a judecatorului Valentin Horia Selaru, care anterior a fost, de asemenea, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si consilier al fostului procuror general Laura Codruta Kovesi? Este adevarat ca a fost numit judecator la Inalta Curte direct din functia de procuror la Parchetul General? Acesta a depus juramantul de judecator?

9. Ati fost cercetat pentru fapte de coruptie de catre Directia Nationala Anticoruptie, in urma unei sesizari penale formulate de procurorul Marian Sintion, primul director al Directiei Generale Anticoruptie, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, abuz in serviciu si favorizarea infractorului, cu privire la o hotarare pe care ati pronuntat-o in apel, in calitate de judecator la Curtea de Apel Bucuresti, intr-un dosar penal al cunoscutului interlop multirecidivist Ionut Balint, alias Nutu Camataru? Cum explicati ca ati redus pedeapsa de 9 ani inchisoare aplicata acestuia de instanta de fond la 2 ani si 8 luni inchisoare, cat executase pana atunci, si ati dispus punerea sa imediata in libertate? Este adevarat ca numele dvs. este nominalizat intr-o discutie inregistrata a fratilor Camataru? Ati primit vreo ofranda din partea acestora? Ce solutie a fost emisa de catre DNA sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita? Cand a fost emisa solutia, care este motivatia acesteia si cine este procurorul emitent? Ce solutie a fost emisa de Parchetul General in dosarul disjuns sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu si favorizarea infractorului, cand a fost emisa aceasta solutie, care este motivatia acesteia si cine este procurorul emitent?

10. Ati fost santajat de SRI sau de alt serviciu secret pentru aspecte legate de trecutul dvs. de magistrat, cum ar fi, de exemplu, anumite relatii nefiresti pe care le-ati avut, in perioada in care ati fost judecator la Tribunalul Bucuresti, cu un arhivar poreclit sau alintat „Ciocolata”?

11. Cunoasteti faptul ca generalul Dan Gheorghe, intamplator unchi al generalului Florian Coldea (var cu mama acestuia, care l-a ajutat sa urmeze cursurile Academiei Nationale de Informatii si sa fie angajat, dupa absolvire, in cadrul Inspectoratului pentru Prevenirea si Combaterea Terorismului), a fost director-adjunct al SIPA in perioada 2003-2006 si a predat SRI dosarele SIPA, in format electronic, dupa ce nepotul sau a devenit seful operativ al SRI in 2005?

12. De ce este denumit completul pe care-l constituiti impreuna cu judecatoarele Florentina Dragomir si Ioana Alina Ilie „completul negru” sau „completul de executie al DNA”?

13. Va considerati un magistrat independent si cu o reputatie nestirbita? Nu credeti ca ar fi in beneficiul instantei supreme si al intregii justitii romanesti sa va duceti in pensie sau in pustii?