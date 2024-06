Marcel Ciolacu, liderul PSD, a afirmat vineri că, în urma primei întâlniri extinse a liderilor partidului după alegerile locale și europarlamentare, nu vede motive pentru a pune capăt coaliției politice și de guvernare cu PNL.

Șeful Executivului a fost întrebat dacă intenționează să continue guvernarea în aceeași coaliție politică cu PNL, iar el a subliniat că PSD are „o responsabilitate față de cetățeni“.

Premierul a declarat că guvernul României va rezista pentru că au o obligație față de români. A adăugat că PSD și toți colegii săi au fost de acord ca domnul Ciucă să fie premier timp de 1 an și 7 luni.

Prim-ministrul a subliniat că dacă ar încălca acordul politic după „cheful unui partid“, s-ar pierde tot ce au câștigat prin acel gentleman agreement, care a fost respectat pentru prima oară în România.

„Guvernul României va rezista, avem o obligație față de români. Îmi aduc aminte că PSD, toți colegii mei, am fost de acord ca domnul Ciucă să fie 1 an și 7 luni premier. Dacă încălcăm acordul politic după cheful unui partid, pierdem tot ce am câștigat foarte mult prin acest gentleman agreement, care pentru prima oară a fost respectat în România. Am intrat într-o altă epocă a democrației în România, una consolidată. Amândoi vom menține acest lucru, greu câștigat“, a afirmat Ciolacu.