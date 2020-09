Plângerea făcută de către nepoata lui Donald Trump a fost înaintată unei instanţe din New York. În aceeași plângere este vizată și Maryanne Trump Barry, sora șefului Statelor Unite ale Americii, dar și societatea imobiliară a lui Robert Trump, cel care a decedat în luna august a acestui an.

În plângerea penală se regăsesc şi unele dintre alegaţiile din recenta ei carte autobiografică ”Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man.” (Prea mult şi niciodată îndeajuns: Cum l-a creat familia mea pe cel mai periculos om din lume), notează Reuters, citat de agerpres.ro

De ce este acuzat Donald Trump

Mary Trump îl acuză pe actualul preşedinte şi pe alţi pârâţi din plângerea ei că au încercat să o păgubească financiar prin manevrele de preluare a imperiului imobiliar al bunicului ei Fred Trump, tatăl lui Donald Trump, decedat în anul 1999.

”Frauda nu era doar o afacere de familie – era un mod de viaţă”, susţine Mary Trump. Într-o declaraţie oferită de avocatul ei, Mary Trump spune că cei pe care i-a acţionat în judecată ”m-au trădat prin colaborarea lor în secret pentru a fura de la mine, spunând minciună după minciună despre valoarea a ceea ce am moştenit şi prin a mă păcăli să renunţ la tot pentru o fracţiune din valoarea justă” a moştenirii.

Decizia importantă luată de Donald Trump

Donald Trump a anunţat că va numi un nou judecător la Curtea Supremă a SUA, pe locul rămas vacant după decesul magistratei liberale Ruth Bader Ginsburg.

„Am ajuns în această funcţie de putere şi importantă pentru a lua decizii pentru poporul care ne-a ales cu atâta mândrie, iar una din cele mai importante puteri a fost considerată de multă vreme selectarea Judecătorilor Curţii Supreme a Statelor Unite. Avem această obligaţie, fără întârziere!”, a scris Trump pe Twitter.

Ginsburg a decedat la vârsta de 87 de ani, după 27 de ani în funcţie la instanţa supremă. Trump, aflat în campanie electorală pentru realegere la scrutinul din 3 noiembrie, are ocazia de a întări majoritatea Curţii Supreme la şase conservatori faţă de numai trei liberali.