„Cotațiile petrolului au înregistrat o scădere de până la 19% într-o singură zi, pe fondul detensionării situației geopolitice din Orientul Mijlociu, ceea ce a generat rapid un val de reacții în rândul turiștilor români: telefoanele au început să sune pentru cǎ oamenii vor să-și rezerve vacanțe. E un semnal clar că românii reacționează rapid la perspectivele unei redresǎri a situației internaționale. Pentru industria turismului, acest lucru înseamnǎ, în mod evident, costuri de operare mai reduse”, afirmă Cristian Pandel, CEO şi fondator Christian Tour.

Compania estimează că această tendință se va accentua în perioada următoare, în special după sărbătorile de Paște, când, tradițional, se înregistrează un nou vârf de rezervări. Pe măsură ce cererea crește, tarifele vor urma un trend ascendent, deci turiștii sunt sfǎtuiți să profite de această fereastră de oportunitate și să își rezerve din timp vacanțele, pentru a beneficia de cele mai bune tarife disponibile în prezent.

Evoluția actuală este comparabilă cu momentul relansării turismului după ridicarea restricțiilor din pandemie, când cererea a crescut accelerat într-un interval scurt, sau la aproximativ douǎ luni dupǎ izbucnirea războiului din Ucraina.

„Christian Tour este în industria vacanțelor de aproape trei decenii, interval în care am trecut prin multe crize. De altfel, trăim de câțiva ani într-un flux continuu de breaking news, parcă nu mai există pauze între evenimente majore care schimbă starea de spirit globală: pandemie, războaie, tensiuni geopolitice, declarații economice cu impact imediat. Fiecare dintre ele a produs, inevitabil, un val de emoție, de teamă și de incertitudine, urmat de o revenire spectaculoasǎ. După pandemie mai ales, cultura vacanțelor s-a schimbat radical; dacă înainte concediul era o pauză, ulterior a devenit o necesitate. De fiecare datǎ dupǎ un astfel de șoc, reapare dorința de a trăi viața fără frică”, subliniazǎ Cristian Pandel.

O analiză internă făcută de Christian Tour privind dinamica rezervărilor in luna martie, după izbucnirea conflictului din Orient, evidențiază faptul că românii au fost mai precauți în a-și rezerva un sejur pentru sezonul estival, preocupați fiind de contextul internațional și de efectele economice.

Cu toate acestea, interesul pentru sejururi în zona Mediteranei, cu precădere în destinații din Grecia, Turcia și Spania, precum și în Egipt, a rǎmas ridicat. În schimb, programele de pelerinaj în Israel au fost sistate, la fel și călătoriile în Emiratele Arabe Unite, destinații către care, în mod obișnuit, nu se mai operează plecǎri în luna aprilie.

Totodatǎ, se remarcă o predispoziție a românilor de a alege vacanțe prin intermediul unei agenții de turism în detrimentul călătoriilor pe cont propriu. “Modul în care noi, ca agenție, am acționat într-un context dificil, găsind variante pentru a-i aduce acasă pe turiștii blocați în Orient, i-a convins și pe cei care nu apelau la agenții de turism că se pot baza pe profesioniști cu experiență în domeniu”, adaugă reprezentantul Christian Tour.

În acest moment, gradul de ocupare pentru sejururile planificate în perioada Paștelui, care coincide cu vacanța elevilor, este deja foarte ridicat, multe dintre cursele charter către destinațiile externe fiind complet rezervate. Anul acesta, de Paște, în topul preferințelor românilor pentru destinațiile din afara tarii se află Egiptul, în special Hurghada, cǎtre care au fost suplimentate zborurile sǎptǎmânale. Pe locul secund se aflǎ Turcia, care atrage prin raportul calitate-preț si pachetele all inclusive.

