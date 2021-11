Anunțul momentului despre pensii! Lia Olguța Vasilescu a spus tot despre creștere pensiilor

Lia Olguța Vasilescu, fostul ministru al Muncii și actual primar al Craiovei, spune că pensiile românilor nu vor scădea atâta timp cât PSD are un cuvânt de spus în acest context.

Mai mult decât atât, pentru ca pensionarii să simtă diferența de după recalcularea pensiilor, fostul ministru spune că este important ca aceasta să fie făcută pe Legea 127, cea care prevede cheltuieli de 11,7 procente din PIB, nu 9,4 procente așa cum este prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

„Creșterea pensiilor trebuie să fie cât stabilisem pe Legea 127. Și pentru această lege trebuie stabilit un calendar. În ianuarie 2020 ar fi trebuit să fie recalculate pensiile, dar nu s-a făcut nici până acum acest lucru. După reevaluare s-a trecut dintr-o bază de date în alta. Trebuie să intrăm pe un calendar, nu vom renunța la legea pensiilor. Suntem obligați să lucrăm pe ea. Așa cum o stabilisem, trebuia ca recalcularea să ajungă la cheltuieli de 11,7% din PIB. Din păcate, în PNRR angajamentele erau să nu treacă 9,45% din PIB cu pensiile.

Asta ne va forța să ne uităm dacă punctul de pensie poate rămâne la 75 de lei. Sunt șanse să nu se mai majoreze pe legea 127, dar nu va fi o scădere a pensiilor cât timp PSD va fi la putere sau va conduce Parlamentul. Nu renunțăm la această lege, chiar dacă noile condiții ne obligă.”, spune Lia Olguța Vasilescu.

Recalculările trebuiau terminate deja

Fostul ministru al Muncii are cuvinte dure la adresa Ralucăi Turcan, despre care spune că nici acum, nu a reușit să termine de citit legea. Lia Olguța Vasilescu spune că recalculările pensiilor ar fi trebuit să se termine în septembrie 2021, ”dar nici până acum n-au făcut nimic”.

Primarul Craiovei mai spune că social-democrații sunt supărați cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu PNRR-ul României, subliniind că acesta nu mai poate fi modificat pentru o perioadă de 5 ani.

”Trebuie respectate condițiile pe care noi ni le-am impus, dar trebuie să respectăm și generațiile viitoare de pensionari, care nu trebuie să fie afectați de prostia unora. Domnul Ghinea a fost întrebat dacă se iese la pensie la 70 de ani, iar răspunsul lui a fost: „cam asta e ideea”! Sau doamna Turcan nu a reușit nici până acum să citească legea. Ne tot explica ce modifică ea, ce deja există în legislație. Ar fi trebuit să se termine recalculările în septembrie 2021, dar nici până acum n-au făcut nimic”, a declarat Olguța Vasilescu la Realitatea PLUS.

Impozitarea progresivă a pensiilor, o idee proastă

Fostul ministru al Muncii a vorbit despre impozitarea progresivă a pensiilor, impozitare care este cerută atât de BNR, cât și de mulți economiști.

Lia Olguța Vasilescu spune că aceasta nu este o o idee bună, social-democrata mergând pe ideea de cotă unică.

„Nu a crăpat sistemul de pensii nici la 6 milioane de pensionari. Pilonul 1 nu are probleme, doar dacă dispare statul român. Cred că Raluca Turcan se referea la o impozitare progresivă a pensiilor. E o decizie pe care BNR o cere, mulți economiști o vor, dar nu e de sorginte liberală, ci comunistă. Ei nu au făcut recalculare, de aceea le ies creșterile alea de 1-2 lei.

Nu aș mai lua nimic de bun din ce comunică doamna Turcan. Dacă PSD intră la guvernare, ce comunica ei nu mai are relevanță. Nu aș vrea să mă pronunț pe cota progresivă la pensii. Eu nu am vrut renunțarea la cota unica de impozitare, dar doamna Turcan nu știe cum să spună. Eu merg pe cota unică”, a declarat Lia Olguța Vasilescu la Realitatea PLUS.