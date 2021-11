Anunț bombă despre recalcularea pensiilor! Cum se vor recalcula acestea? Raluca Turcan a spus tot

Aflată în platoul emisiunii lui Radu Tudor, Raluca Turcan a declarat că ministerul pe care în conduce a decis să digitalizeze toate dosarele de pensie ale românilor, luând în calcul noii indicatori de contributivitate, pentru ca atunci când legea va fi gata, pensiile românilor să fie recalculate automat.

”În paralel am realizat că sistemul merge foarte greu. Este format din 5 milioane de dosare de pensii din care două treimi sunt în formate digitale greoaie şi o treime în format de dosar cu şină. Şi atunci am spus că aceste dosare trebuie să intre într-o bază de date. Pentru lucrul acesta era legislaţie din 2019. Nimeni nu şi-a pus problema să digitalizeze. Şi atunci am spus, băgăm toate datele în format digital, luăm în calcul inclusiv indicatori noi de contributivitate astfel încât atunci când terminăm legea să putem face recalcularea pensiilor automat. Avem 1.400.000 de dosare de pensii digitalizate în doar nouă luni de zile. Ne propunem ca până la finalul anului 2022 să fie digitalizat întregul sistem”, a afirmat Raluca Turcan.

Ministrul interimar Muncii a scos la iveală cea mai mică pensie și, respectiv, cea mai mare pensie din România

Tot în emisiunea lui Radu Tudor, ministrul interimar al Muncii și Protecției Sociale a mai spus că cea mai mică pensie din România este de 800 de lei, în timp ce cea mai mare pensie a fost de 70.000 de lei. Ministrul interimar a subliniat că persoana care primea acestă pensie a decedat.

”Faptul că noi facem această muncă ce nu s-a făcut în ultimii 30 de ani nu înseamnă să punem paranteze la nevoia oamenilor de a avea venituri mai mari şi atunci până ce finalizăm acest proces rămâne în vigoare legea actuală şi pensiile se indexează. Unde este problema? Că în România avem cea mai mică pensie de aproximativ 800-900 de lei şi avem pensii şi de 70.000 de lei. În momentul în care nu reduci inechităţile şi indexezi aşa cum este legea în vigoare, înseamnă că vor creşte cu acelaşi procent şi pensiile mici şi pensiile mari”, a declarat Turcan.

În plus, Raluca Turcan a anunțat că pensiile românilor vor fi indexate cu cel puțin 6 procente de la 1 ianuarie 2022, subliniind că ministerul pe care încă îl conduce face diferite stimulări de indezare a pensiilor cu până la 12 procente.