Anunț trist despre Saveta Bogdan! Iubita cântăreață de muzică populară a povestit un moment extrem de dificil prin care a trecut la o cântare. Artista a mărturisit că, în ciuda succesului pe care l-a cunoscut în carieră, a avut parte și de momente dificile.

Saveta Bogdan a relatat de curând un astfel de incident neplăcut. Ea a fost agresată la o nuntă de către un bărbat care i-a făcut avansuri, în ciuda faptului că soția acestuia era prezentă. Într-un interviu recent, talentata artistă a împărtășit detaliile acestei experiențe.

„A venit un domn, m-a văzut, bine… eram și eu puțin mai așa…(tânăra), a venit, mi-a băgat mâna (sub fustă), și m-a pipăit pe fund. I-am spus: Aloo! Ce faci? Și i-am dat peste mână. Mi-a spus: Am vrut și eu să văd cum este o artistă. Am avut o reacție pașnică, ce era să fac? Eu cântam printre mese, ce era să mă opresc din cântare. Nu l-am obrăznicit la microfon, era cu soția. I-am spus: domne, nu mă pipăii că mai am doi acasă.”, a declarat Saveta Bogdan, potrivit Spynews.ro.