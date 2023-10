Angela Rusu, celebra artistă din muzica populară, a stârnit un val de controverse în mediul muzical românesc după ce și-a exprimat opinii aspre despre câteva dintre colegele sale din folclorul românesc. Ea nu a ezitat să le critice pe Laura Lavric, Nicoleta Voica, Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu, acuzându-le că nu au mult talent și că se prefac în fața publicului.

Scandalul a izbucnit inițial într-o emisiune televizată condusă de Cătălin Măruță, unde Angela Rusu a făcut dezvăluiri picante despre colegele sale de breaslă.

La ceva timp de la această întâmplare, Angela Rusu a revenit în emisiunea soțului Andrei, unde a vorbit din nou despre acest scandal.

Aceasta a susținut că niciuna dintre artistele criticate nu a avut curajul să o contacteze pentru a clarifica situația. Astfel, în opinia sa, se confirmă faptul că au acceptat critica publică și și-au asumat lipsa de talent.

„Eu ți-am spus atunci că o să se pornească dezastrul. Eu am spus, am vorbit sincer, a fost o avalanșă de articole în presă. Nu m-a sunat nimeni din cei nominalizați. Problema e că voi, când ați pus acea întrebare: cine nu are niciun pic de talent, nu a fost pusă corect. Trebuia să spuneți: mai puțin talent. Fiecare are un pic de talent și s-au supărat foarte tare.

Eu mă bucur pentru că niciuna dintre soliste nu a avut curaj să mă sune să mă întrebe ce s-a întâmplat. Se pare că și-au asumat ce am spus! Eu am fost foarte asumată pentru că asta e părerea mea și toată lumea trebuie să înțeleagă că e o rubrica foarte grea și trebuie să-și asume fiecare pentru că avem de dat niște răspunsuri”, a spus aceasta.