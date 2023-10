Elena Merișoreanu rămâne hotărâtă să rămână în țară, respingând cu fermitate zvonurile că ar pleca definitiv din România. Artista de muzică populară a negat cu tărie informațiile care circulau în mediul public referitoare la o eventuală plecare în Statele Unite ale Americii (SUA).

Desigur, aceste zvonuri au generat controverse, iar interpreta de muzică populară a dorit să clarifice situația.

”Nu știu de unde până unde, dar toată lumea mă întreabă dacă e adevărat că plec din țară definitiv. Mi s-a spus că peste tot s-a scris că am dat declarații că aș pleca definitiv în America. Nici vorbă de așa ceva! Nu e adevărat. Nu am rămas în străinătate cât am fost tânără, cum să rămân acum peste hotare? Familia mea toată este aici, eu nu am niciun gând.

Am călătorit în toată lumea. Am văzut toată ASIA, America, am văzut Europa, țările nordice; fiecare țară are frumusețea ei. Nu aș putea spune care este mai frumoasă decât cealaltă, dar nu aș rămâne niciunde. Cea mai frumoasă țară pentru noi, cu toate greutățile, tot România rămâne”, spune Elena Merișoreanu.