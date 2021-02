Este vestea momentului în România. Aceşti angajaţi primesc salariu de 10.000 lei pe lună. S-a aflat cine sunt românii care primesc aceste sume colosale. A spus-o chiar ministrul.

Salarii de 10.000 de lei pe lună

Salarii de 10.000 de lei pe lună. Atât primesc unii dintre angajaţii de la Metrorex. Deşi şituaţia financiară a companiei este una dificilă, salariile rivalizează cu cele ale demnitarilor. Anunţul a fost făcut chiar de către ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă.

Acesta a vorbit şi de creșterea numărului de angajați și de scăderea veniturilor, în condițiile unui transport redus din cauza epidemiei de coronavirus.

Ministrul a dezvăluit că că venitul mediu al salariaţilor din Metrorex este de 10.000 de lei lunar. Mai mult, regia, în condiţii de pandemie şi de reducere drastică a numărului de călătorii cu metroul, a crescut cu 18% salariile angajaţilor.

Mai mult, a şi suplimentat numărul de salariaţi cu 1300. Liderul sindicatului din Metrorex a reacţionat, spunând că ministrul nu este bine informat.

„Metrorex, din păcate, este într-o situaţie financiară şi structurală, de cheltuieli, foarte dificilă. Subvenţia pentru această companie, cred că acum cinci -şase ani era, din bugetul de stat, undeva la 250 de milioane de lei.

Anul trecut s-au plătit 687 de milioane de lei. Ca să faceţi o comparaţie de mărime, bugetul Ministerului Transporturilor, pe bani europeni – este 14 miliarde per ansamblu – dar pe bani europeni e undeva în zona 6-7 miliarde.

Deci 10% sau mai mult din banii întregii ţări, care sunt pentru toată reţeaua, să se ducă către subvenţionarea metroului din Bucureşti. Iar nevoile pentru anul 2021 sunt mai mari.

Metrorex a cerut chiar 1,1 miliarde de lei. Numai salariile sau cheltuielile salariale pe 2021 sunt mai mari cu 200 de milioane de lei ca în 2020 ca urmare a măsurilor luate anul trecut.

A fost o creştere a Contractului colectiv de muncă aprobată şi înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă cu 18%.

Deci, în vremuri de pandemie în care călătoriile cu metroul s-au prăbuşit şi, prin urmare veniturile companiei s-au prăbuşit, acolo conducerea şi partenerul social au decis că este o mişcare înţeleaptă această creştere de salarii”, a declarat ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă la Digi 24.

Ministrul Transporturilor a precizat că venitul mediu în cadrul Metrorex este de aproximativ 10.000 de lei.

„Este o dublare a cât era acum trei-patru ani, prin 2017. Anul trecut s-au angajat 1300 de oameni la Metrorex, e adevărat că 900 dintre ei sunt pentru capătul liniei M5.

În plus, mai sunt încă 300 de angajări, în total cifra cred că de 1300 şi ceva de angajări”, a adăugat ministrul.

Noua linie M5 a presupus angajarea a 900 de persoane, anul trecut, la care s-au adăugat alte 300. „Discuția este de management”, a spus Drulă, care s-a întrebat retoric dacă este de acceptat ca 15 – 20% din bugetul alocat transporturilor să meargă la Metrorex.

În replică, liderul sindicatului din Metrorex, Ion Rădoi, a reacţionat, spunând că ministrul nu este bine informat. ”Domnul ministru se pare că nu este bine informat. Nu este (10.000 de lei – n.r.) Ar fi bine să fie aşa! Nu trebuie ca să ne uităm că unii obţin anumite venituri, nu e vorba doar de salariul tarifar.”, a explicat Rădoi.

Întrebat care este venitul mediu al salariaţilor din Metrorex, liderul de sindicat Ion Rădoi admite că a crescut salariul angajaţilor din Metrorex, însă spune că venitul mediu este sub 10.000 de lei.

„Nu cred că depăşesc 7.000 în niciun caz. Dar probabil că domnul ministru a luat, ştiu eu, poate salariul unui director, că până la urmă e director de metrou. Îl rog să se informeze, să nu mai iasă cu asemenea bombe”, a adăugat sindicalistul.

Acesta a explicat că salariul tarifar al angajaţilor Metrorex este în medie de 4000 de lei, la care se adaugă sporuri de noapte, de sfârşit de săptămână, sporturi de sărbători şi altele.

Rădoi a răspuns şi afirmaţiilor cu privire la angajarea a 1300 de oameni noi anul trecut, el arătând că vor fi angajaţi oameni noi, în condiţiile în care peste 500 de oameni s-au pensionat din Metrorex anul în 2020.

„Oameni în plus au fost (angajaţi – n.r.) v-am sus, că au ieşit la pensie. Păi cu cine vreţi să ţinem metroul în picioare? Nu am angajat 1300, ne-ar trebui 1300. Nu ştiu exact numărul, că nu eu îi angajez”, a explicat Ion Rădoi.