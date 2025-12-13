Peter Greene a murit la vârsta de 60 de ani, după ce a fost găsit fără viață în locuința sa din New York, sâmbătă dimineață. Informația a fost confirmată de managerul său, Gregg Edwards. Autoritățile nu au oferit, până în acest moment, detalii privind circumstanțele sau cauza decesului.

Peter Greene a devenit cunoscut publicului larg prin roluri de personaj negativ, interpretate cu o intensitate care l-a transformat într-o prezență distinctă a cinematografiei americane din anii ’90.

Cel mai cunoscut rol al său rămâne cel al lui Zed, gardianul sadic și agresor sexual din filmul Pulp Fiction, regizat de Quentin Tarantino. Lansat în 1994, filmul a devenit rapid un reper al cinematografiei moderne, iar personajul interpretat de Greene este considerat unul dintre cele mai tulburătoare din poveste.

În același an, actorul a apărut în comedia The Mask, unde l-a interpretat pe Dorian, antagonistul extravagant și violent din filmul cu Jim Carrey. Rolul a consolidat imaginea lui Greene ca actor specializat în personaje dure, imprevizibile și amenințătoare.

Deși a fost asociat aproape exclusiv cu roluri negative, Peter Greene era descris de apropiați într-o lumină diferită. Managerul său a declarat că actorul avea și o latură sensibilă, mai puțin cunoscută publicului larg, spunând despre el că avea „o inimă de aur”, potrivit CNBC.

Această discrepanță între tipologia de roluri și personalitatea din viața reală a fost remarcată de mai mulți colaboratori de-a lungul carierei sale.

Dincolo de producțiile comerciale, Peter Greene a fost apreciat de critica de specialitate pentru rolul său din filmul Clean, Shaven (1993), unde a interpretat un bărbat cu schizofrenie suspectat de crimă. Performanța sa a fost remarcată pentru profunzime și intensitate, personajul fiind descris într-o recenzie The New York Times drept „profund, volatil și captivant”.

Acest rol este considerat unul dintre cele mai puternice din cariera actorului, demonstrând capacitatea sa de a construi personaje dramatice complexe, dincolo de eticheta de „villain” hollywoodian.

Peter Greene a avut apariții notabile și în alte producții importante. În The Usual Suspects, a interpretat personajul Redfoot, iar în Training Day a jucat rolul detectivului Jeff, implicat într-un complot pentru a acoperi o crimă. Scena sa alături de Denzel Washington rămâne una dintre cele mai memorabile din film.

Aceste roluri au consolidat statutul lui Greene ca actor de caracter, capabil să aducă intensitate și realism chiar și în apariții secundare.

Peter Greene s-a născut pe 8 octombrie 1965, în Montclair, New Jersey. Și-a început cariera în actorie în anii ’80 și s-a stabilit ulterior în New York, oraș care i-a influențat parcursul profesional și în care avea să își petreacă o mare parte a vieții.

De-a lungul carierei sale, a rămas asociat cu producții care au definit o epocă a cinematografiei americane, lăsând în urmă o filmografie marcată de personaje intense și greu de uitat.