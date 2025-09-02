Actorul canadian Graham Greene, unul dintre cei mai apreciați artiști indigeni din cinematografie, s-a stins din viață la 73 de ani. Managerul său, Gerry Jordan, a confirmat pentru CBC News că decesul a survenit din cauze naturale.

Greene s-a născut în cadrul comunității Oneida, parte a Rezervației celor Șase Națiuni din sudul provinciei Ontario. Identitatea sa indigenă a rămas o parte esențială a parcursului său artistic, el devenind de-a lungul timpului o voce importantă pentru reprezentarea nativilor americani pe marele ecran, scrie BBC News.

Cariera lui Greene a atins un punct de cotitură în 1990, odată cu rolul vraciului Kicking Bird din filmul regizat de Kevin Costner. Interpretarea i-a adus o nominalizare la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar și l-a consacrat la nivel internațional. Criticii l-au remarcat pentru autenticitatea și profunzimea jocului său.

După succesul din „Dansând cu Lupii”, Greene a continuat să impresioneze:

a fost Walter Crow Horse, ofițer tribal, în thrillerul Thunderheart (1992);

Arlen Bitterbuck, condamnat la moarte, în drama The Green Mile (1999);

a apărut în producții de succes precum Maverick, Die Hard With A Vengeance, The Twilight Saga: New Moon și Wind River.

Diversitatea rolurilor sale a confirmat versatilitatea și rezistența unei cariere care a traversat cinci decenii.

Înainte de a deveni faimos la Hollywood, Greene a lucrat ca desenator, tehnician civil, muncitor în oțelării și membru al unei trupe rock. A pășit pentru prima dată pe scenă în anii ’70, în Marea Britanie. Teatrul i-a oferit disciplina pe care o considera fundamentul oricărui actor: „Te ajută să-ți construiești un personaj. În film nu ai acest lux”, spunea el într-un interviu din 2012.

De-a lungul carierei, Greene a fost distins cu numeroase premii. În 2004 a primit Premiul Earle Grey pentru întreaga activitate, acordat de Academia Canadiană de Film și Televiziune, iar în 2016 a fost decorat cu Ordinul Canadei, a doua cea mai înaltă distincție civilă a țării.

Dincolo de scenă, Greene și-a găsit echilibrul în viața de familie. Căsătoria cu soția sa, Hilary Blackmore, a reprezentat, după cum spunea chiar actorul, „cea mai frumoasă perioadă din viața mea”.

Cu o carieră întinsă pe mai bine de patru decenii, Graham Greene rămâne un reper al cinematografiei mondiale și o voce puternică a culturii indigene canadiene. Moartea sa lasă un gol profund, dar și o moștenire artistică ce va continua să inspire generații de actori și spectatori.