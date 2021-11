Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a participat la o conferință de presă la Bruxelles, alături de ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba. Secretarul general al NATO a îndemnat Rusia să dea dovadă de transparență în ceea ce privește activitățile sale militare.

În ultimele două săptămâni au fost raportate mișcări de trupe rusești importante și neobișnuite la granița cu Ucraina, ceea ce a provocat îngrijorare pentru Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Franța. Mai mult decât atât, Germania a îndemnat, luni, ca țara condusă de Vladimir Putin să dea dovadă de reținere.

”Trebuie să împiedicăm o escaladare militară”, a subliniat, la Berlin, un purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe.

Aflat la conferința de presă de la Bruxelles, Dmitro Kuleba a declarat că ceea ce se întâmplă în prezent de-a lungul frontierei ”nu este o consolidare militară, pentru că Rusia a adus deja o armadă miliară la frontierele noastre în primăvară şi nu a retras-o niciodată cu adevărat de atunci”.

Acesta a mai precizat că situația din prezent se deteriorează, subliniind că Rusia demonstrează ”că poate activa rapid trupe şi echipament deja adunate şi că toate opţiunile, inclusiv opţiunile militare, se află pe masa liderilor ruşi”.

Drept răspuns, secretarul general al NATO , Jens Stoltenberg, a declarat că NATO supraveghează foarte îndeaproape situația, reiterând că aliații consideră ilegală anexarea Crimeei.

The Foreign Minister of Ukraine, Dmytro Kuleba, met with the NATO Secretary General, Jens Stoltenberg, in Brussels. They discussed the exacerbation of Russian armed aggression in and around Ukraine: in Crimea, Donbas, the Black Sea, the Sea of Azov and at the frontier. pic.twitter.com/3edbWqPKUP

— Michael MacKay (@mhmck) November 15, 2021