Rusia învață din greșeli! Anunțul venit direct de la Kremlin: Nu va exista o Cortină de Fier

Președintele Vladimir Putin a declarat joi că nicio Cortină de Fier nu va cădea peste economia rusă, în ciuda sancțiunilor impuse de Occident, deoarece Moscova nu se va închide față de lume așa cum a făcut Uniunea Sovietică.

Sancțiunile impuse de Occident din cauza invaziei Rusiei în Ucraina au înclinat Rusia, unul dintre cei mai mari producători de resurse naturale din lume, spre cea mai mare contracție economică din anii care au urmat căderii Uniunii Sovietice în 1991.

Înainte de Forumul Economic de la Sankt Petersburg, programat pentru săptămâna viitoare, președintele rus a declarat că țara sa va continua să fie deschisă, răspunzând unei întrebări cu privire la posibile înțelegeri cu India și China, pe fondul unei posibile închideri a economiei Federației Ruse.

„Nu vom avea o economie închisă, nu am avut și nu vom avea una”, le-a spus Putin tinerilor antreprenori în cadrul unei întâlniri televizate. „Noi nu am avut o economie închisă – sau mai degrabă am avut în perioada sovietică, când ne-am izolat, am creat așa-numita Cortină de Fier, am creat-o cu propriile noastre mâini. Nu vom face din nou aceeași greșeală – economia noastră va fi deschisă.”

Căderea Uniunii Sovietice, cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX-lea

Putin, care s-a născut în Uniunea Sovietică, a calificat în 2005 prăbușirea URSS drept cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului al XX-lea, deoarece zeci de milioane de ruși au sărăcit, iar Rusia s-a confruntat cu o dezintegrare.

După ce mari companii și investitori americani și europeni au părăsit Rusia, Moscova a spus că se va îndepărta de Occident și se va concentra pe dezvoltarea propriei industrii interne și pe dezvoltarea de parteneriate cu China, India și puterile din Orientul Mijlociu.

Liderul de la Kremlin a mai declarat că o țară precum cea pe care o conduce el nu poate fii îngrădită, relatează Reuters.

Amintim că invazia începută de Federația Rusă la data de 24 februarie a ucis mii de oameni și a deplasat alte 13 milioane de persoane. De asemenea, conflictul militar dintre Ucraina și Rusia a stârnit temeri legate de un conflict amplu între Federația Rusă și SUA, de departe cele mai mari puteri nucleare ale lumii.

Putin spune că Occidentul vrea să distrugă Rusia, că sancțiunile economice sunt asemănătoare unei declarații de război economic. Ucraina spune că luptă împotriva unei acaparări de teren în stil imperial și că nu va accepta niciodată ocupația rusă.