Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a descris alegerile prezidenţiale din România ca fiind „cel puțin ciudate”, reafirmând că Georgescu Călin, care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut (anulate), a fost descalificat din cursa prezidențială în mod nedrept.

Dmitri Peskov a vorbit și despre ultimele declarații ale fondatorului aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, care susține că ar fi primit solicitare de la „guvern occidental” de „a reduce la tăcere vocile conservatoare în România” înaintea finalei alegerilor prezidențiale. (Totuși, el a refuzat propunerea. Fără să precizeze numele țării, el a folosit totuși un emoticon cu o baghetă de pâine, sugerând astfel că se referă la Franța.)

Potrivit lui Dmitri Peskov, amestecul statelor europene în treburile altor țări nu este o noutate, astfel de cazuri pot fi mult mai multe decât ştie opinia publică.

„Acuzații complet nefondate circulă pe Telegram și Twitter privind presupusa interferență a Franței în alegerile prezidențiale din România. Franța respinge categoric aceste acuzații și face apel la toată lumea să acționeze cu responsabilitate și să respecte democrația românească.

Primul tur al alegerilor prezidențiale din România, din decembrie anul trecut, a fost anulat în mod suveran de către autoritățile române competente în urma unei interferențe digitale și financiare foarte reale din partea unor actori legați de Rusia.

Investigațiile ulterioare efectuate de autoritățile române și de Comisia Europeană au confirmat ulterior gravitatea acestei interferențe, inclusiv în ceea ce privește manipularea algoritmului TikTok. În acest context, acuzațiile recente la adresa Franței sunt doar o tactică diversionistă în fața unor amenințări reale de ingerință la adresa României”, a transmis Ministerul de Externe din Franța.

„În timpul alegerilor prezidențiale din România, încă o dată vedem semnele distinctive ale interferenței rusești. O campanie virală de știri false pe Telegram & alte platforme de social media are scopul de a influența procesul electoral. Acest lucru era de așteptat și autoritățile române au dezmințit știrile false”, a scris purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din România, Andrei Tarnea, pe X (Twitter).

