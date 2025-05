UPDATE: Potrivit Reuters, mai multe imagini postate online arată fum gros ieşind din partea superioară a unui bloc de locuinţe şi flăcări cuprinzând o altă clădire, în timp ce echipele de intervenţie încercau să stingă incendiile cu jeturi de apă.

Putin continues his threats and intimidation tactics to pressure us into accepting his terms of capitulation — because he believes he will face no consequences. pic.twitter.com/7DaNQMg3Vh

În tot orașul au fost auzite explozii şi focuri de armăm. Astfel, mulţi locuitori din Kiev s-au adăpostit în staţiile de metrou subterane. Totodată, locuitorii unei clădiri de apartamente din afara centrului Kievului supravegheau pagubele provocate de drone. Potrivit acestora, zeci de ferestre erau sparte, iar balcoanele de pe o parte a clădirii erau distruse.

Russia tonight has launched a major ballistic missile and drone attack against the Ukrainian capital of Kyiv, likely one of the largest since the full-scale invasion began in 2022. Hundreds of drones have reportedly been downed by Ukrainian air-defenses and fighter jets, while a… pic.twitter.com/9OTmPZBruO

