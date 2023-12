14 persoane au pierdut viața și 108 au fost rănite într-un incident provocat de forțele ucrainene la Belgorod. Orașul rusesc este situat aproape de frontiera.

Ministerul rus pentru Situații de Urgență spune că atacul nu va trece nepedepsit. Acest eveniment survine după ce cu o zi înainte, Moscova a efectuat cel mai extins atac aerian asupra Ucrainei de la începutul războiului. Acesta s-a soldat cu moartea a 39 de persoane, conform celui mai recent bilanț.

Conform celor mai recente informații, Ministerul rus pentru Situații de Urgență a raportat că 12 adulți și doi copii au pierdut viața la Belgorod. De asemenea, 108 persoane, printre care 15 copii, au fost rănite, conform unui anunț publicat pe Telegram.

Dmitri Peskov a spus că liderul de la Kremlin a aflat despre atacuri, arată presa rusă. Pe fond, Guvernul de la Moscova a afirmat că atacul asupra Belgorodului nu va rămâne „nepedepsit”, atribuind direct responsabilitatea armatei ucrainene.

The moment unguided Ukrainian MLRS rockets started killing civilians in the middle of Belgorod.

This is 100% an intentional attack against the population, and it is the true colours of Ukraine that our media isn’t too keen to share. pic.twitter.com/SZpX3sZr5N

— What the media hides. (@narrative_hole) December 30, 2023