Profitul net consolidat înregistrat de Grupul Romgaz în semestrul I al anului 2025 a fost de 1,679 miliarde lei, mai mic cu 8,60%, respectiv cu 157,98 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului anterior. Faţă de trimestrul 2 din 2024, în trimestrul 2 din 2025 profitul net este mai mare cu 23,04%. Profitul net consolidat pe acţiune (EPS) a fost de 0,44 lei.

Veniturile totale s-au ridicat la 4,514 miliarde lei, mai mari în semestrul 1 2025 cu 298,4 milioane lei faţă de semestrul 1 2024, înregistrând o creştere de 7,08%, ca urmare a următorilor factori:

creşterea cu 9,38% a veniturilor din vânzarea gazelor naturale (3,717 miliarde lei în semestrul 1 2025 faţă de 3,398 miliarde lei în semestrul 1 2024), generată de majorarea cu 12,3% a cantităţii de gaze livrate faţă de semestrul 1 2024, chiar dacă preţul mediu de vânzare a fost mai mic cu aproximativ 5%. În primul semestru al anului 2025, grupul a livrat la preţ reglementat 77,26% din cantitatea totală de gaze livrate (semestrul 1 2024: 65,17% din livrările de gaze au fost la preţ reglementat);

trimestrul al doilea al anului 2025 a fost marcat de creşterea cantităţilor livrate la preţ reglementat; astfel, dacă în trimestrul 1 2025 livrările la preţ reglementat au reprezentat 69,51% din livrări, în trimestrul 2 2025 acestea au ajuns la nivelul de 86,64%; această structură a livrărilor a dus la scăderea impozitării specifice (redevenţă, impozit pe veniturile suplimentare) cu 278,10 milioane lei. În trimestrul 2 2025, livrările totale au fost cu 17,3% mai reduse decât cele din trimestrul 1 2025, la un preţ mediu mai mic cu aproximativ 2,5%. Drept urmare, cifra de afaceri din vânzarea gazelor naturale a scăzut cu 22,5% în trimestrul 2 2025 faţă de trimestrul 1 2025 (1,623 miliarde lei în trimestrul 2 2025 faţă de 2,094 miliarde lei în trimestrul 1 2025);

cifra de afaceri aferentă serviciilor de înmagazinare a înregistrat o creştere de 8,44% (275,55 milioane lei în semestrul 1 2025, faţă de 254,10 milioane lei în semestrul 1 2024), în principal ca urmare a creşterii veniturilor din injecţie (+16,54 milioane lei), dar şi a veniturilor din rezervarea de capacitate (+4,3 milioane lei). La 30 iunie 2025, 93,76% din capacitatea operaţională de înmagazinare era rezervată, gradul de umplere al depozitelor fiind de 54,62%;

cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică (177,3 milioane lei) a reprezentat 4,2% din cifra de afaceri totală a grupului, în uşoară scădere faţă de semestrul 1 2024 (-1,49%).

Cheltuielile totale au crescut în semestrul 1 2025 cu 22,19% (454,99 milioane lei), până la 2,505 miliarde lei, în principal din cauza majorării cheltuielilor cu impozitele şi taxele (+126,9 milioane lei), cheltuielilor cu transportul gazelor naturale şi rezervarea de capacitate (+55 milioane lei) şi a cheltuielilor cu dobânzile şi diferenţele negative de curs valutar (+106,05 milioane lei).

Producţia de gaze naturale, realizată în primele şase luni ale anului 2025, a fost de 2.485,6 mil.mc, ceea ce reprezintă un declin de 0,05% în raport cu producţia înregistrată în semestrul I al anului 2024. Producţia de condensat realizată în primul semestru al anului 2025 a cunoscut o creştere de 53% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024.

Consumul de gaze naturale estimat la nivel naţional pentru prima parte din acest an a fost de 58 TWh, cu aproximativ 4% mai mare decât cel înregistrat în S1 2024, din care circa 15 TWh a fost acoperit cu gaze din import iar diferenţa de 43 TWh cu gaze din intern, la care Romgaz a participat cu livrări (pe piaţa internă) de 27,4 TWh, ceea ce reprezintă 47,2% din consumul naţional şi 63,8% din consumul acoperit cu gaze din producţia internă.

Producţia de energie electrică a Romgaz a fost de 341,47 GWh, fiind cu 109,29 GWh mai mică decât cea realizată în perioada similară a anului 2024 (-24,24%).