Prețurile locurilor de veci în România variază semnificativ în funcție de oraș, amplasament și facilități. Este esențial ca persoanele interesate să compare ofertele din diferite cimitire și să ia în considerare toate costurile asociate, inclusiv întreținerea pe termen lung, înainte de a lua o decizie.

De asemenea, persoanele interesate trebuie să se consulte cu autoritățile locale pentru a înțelege procedurile legale și reglementările specifice fiecărei zone.

În Capitală, prețurile locurilor de veci sunt extrem de variate:

Cimitirul Bellu : Cavourile din acest cimitir istoric pot ajunge la prețuri de peste 50.000 de euro, în funcție de locație și dimensiune;

: Cavourile din acest cimitir istoric pot ajunge la prețuri de peste 50.000 de euro, în funcție de locație și dimensiune; Cimitirul Tudor Vladimirescu: Aici, prețurile pentru un loc de veci încep de la 1.500 de euro, fiind mai accesibile comparativ cu alte locații din oraș.

În Cluj-Napoca, prețurile variază în funcție de cimitir:

Cimitirul Central : Locurile de veci pot fi achiziționate pentru sume între 2.000 și 10.000 de euro, în funcție de amplasament și facilități;

: Locurile de veci pot fi achiziționate pentru sume între 2.000 și 10.000 de euro, în funcție de amplasament și facilități; Cimitirul Mănăștur: Prețurile aici sunt mai accesibile, începând de la 5.000 de euro.

În Iași, prețurile locurilor de veci sunt influențate de poziționarea în cimitir și de facilități:

Cimitirul Sfânta Treime (Păcurari): Locurile de veci sunt disponibile între 1.600 și 4.000 de euro, în funcție de amplasament și posibilitatea de a construi un cavou;

(Păcurari): Locurile de veci sunt disponibile între 1.600 și 4.000 de euro, în funcție de amplasament și posibilitatea de a construi un cavou; Cimitirul Eternitatea: Prețurile pot ajunge până la 25.000 de euro pentru locuri de veci situate în zone de prestigiu sau cu facilități speciale.

În Timișoara, prețurile sunt mai moderate:

Cimitirul Rusu-Siriu: Locurile de veci pot fi achiziționate pentru sume între 10.000 și 15.000 de lei (aproximativ 2.000–3.000 de euro), în funcție de amplasament și facilități.

În Craiova, prețurile pot fi mai mari comparativ cu alte orașe:

Cimitirul Sineasca: Locurile de veci sunt disponibile pentru sume între 2.500 și 3.000 de euro, în funcție de amplasament și facilități.

Astfel, piața locurilor de veci în România nu este doar un segment al serviciilor funerare, ci o reflectare a valorilor simbolice și a statutului social, unde „poziționarea” contează la fel de mult ca prețul. De exemplu, Cimitirul Buna Vestire din Iași oferă locuri de veci dublu etajate, cu construcții de granit, la prețuri între 2.200 și 4.600 de euro. Anunțul arată astfel:

„Se vinde loc de veci dublu etajat (pentru 2 morminte), în cimitirul Buna Vestire (parcela catolică). Mormântul este nou, fără oseminte, cu construcție de granit. Preț 4.600 euro negociabil. Parcela 32, rând 5, loc 9. Toate actele sunt in regula pentru vânzare”.

În același timp, o altă ofertă cere un preț de 5.559 de euro pentru un loc de veci aflat pe „parcela artiștilor scriitorilor, aleea principală”, la 50 m de biserică. Un alt anunț oferă un loc în aceeași zonă pentru suma de 27.796 de euro, negociabil.

În zona Eroilor din același cimitir, un cavou de două locuri este scos la vânzare pentru 6.000 de euro.