Descoperirea macabră a stârnit indignare și revoltă în rândul localnicilor, care susțin că rămășițele au fost scoase din morminte după ce rudele persoanelor decedate nu ar fi achitat taxele de întreținere.

Imaginile surprinse în zonă arată cranii și alte fragmente osoase aruncate la vedere, lucru care i-a făcut pe oameni să creadă că administratorii cimitirului ar fi dezgropat defuncții și ar fi revândut ulterior locurile de veci. Unii brăileni afirmă că au avut rude înmormântate acolo, dar că în lipsa plății taxei, mormintele au dispărut și au rămas doar oasele împrăștiate.

„Aveam o cunoştinţă pe aici, probabil nu a plătit taxa cimitirului, doamna aceea are copiii în străinătate şi nu i-am mai găsit crucea. Nu ştiu unde e, o fi dezgropat-o. Nu ni se pare normal. Uite, plătim o grămadă de taxe”, au spus localnicii, conform Antena 1.

În timp ce oamenii acuză direct conducerea cimitirului, paznicul a venit cu o altă versiune, spunând că osemintele nu ar proveni din incintă, ci ar fi fost puse intenționat acolo pentru a compromite imaginea locului.

La rândul său, conducerea cimitirului municipal a negat existența unor astfel de practici, susținând că imaginile reprezintă o înscenare și că în urma verificărilor nu ar fi fost identificate oase umane.

„Oasele pe care le-a scos erau puse într-un sac şi nu aveau unde să le bage. Dacă nu plăteşti după o perioadă de timp, le scoate şi vinde groapa din nou”, a spus o femeie, conform sursei menționate.

Situația a fost preluată de autorități, care urmează să stabilească proveniența rămășițelor. Conform legii, atunci când taxa de întreținere a mormântului nu este achitată, osemintele nu sunt aruncate, ci sunt strânse într-o cutie specială și depuse într-o groapă comună, amenajată în incinta cimitirului.

„Salariaţii din cimitirul municipal au fost şi au verificat tot cimitirul şi nu existau acele oase umane. Este un fals, nu are nicio dovadă. Niciodată nu rămân oseminte ale celor decedaţi când se îngroapă alt decedat”, a spus Huiu Emilena, director executiv cimitir.

Misterul din cimitirul din Brăila rămâne deocamdată nerezolvat, iar ancheta autorităților va trebui să clarifice dacă este vorba despre o practică ilegală sau despre o înscenare.