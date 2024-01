Parohul Ioan Graur, slujitor al bisericii din satul Mihuleni, raionul Șoldănești, a luat o decizie surprinzătoare care a stârnit admirație în rândul comunității sale.

Acesta a ales să anuleze toate taxele bisericești și a îndemnat ceilalți preoți să urmeze exemplul său. Hotărârea sa a fost luată la scurt timp după ce a preluat responsabilitatea spirituală în parohia unde slujește.

Numeroși enoriași participă la slujbele desfășurate sub îndrumarea sa în lăcașul de cult local. Motivația din spatele acestei decizii remarcabile nu a fost detaliată în textul furnizat, dar este evident că parohul Graur a dorit să ofere comunității sale un gest semnificativ de sprijin spiritual prin eliminarea taxelor bisericești.

Preotul a luat decizia de a anula taxele bisericești începând cu luna februarie 2022. Imediat după ce a preluat conducerea parohiei din satul Mihuleni. Motivația sa profundă pentru această hotărâre remarcabilă a fost orientată către membrii comunității care se confruntă cu dificultăți financiare. Și nu își pot permite plata acestor taxe.

Cu un gest plin de compasiune, preotul a ales să renunțe la aceste taxe pentru a veni în sprijinul celor mai săraci din parohia sa.

Parohul Graur a subliniat că are mijloace suficiente pentru a-și asigura traiul. El are o mică afacere în Șoldănești. Banii obținuți din această activitate îi acoperă nevoile zilnice. Inclusiv îngrijirea soției și a celor doi copii pe care îi au împreună, precum și întreținerea bisericii unde slujește.

Cu un devotament evident, preotul a afirmat că nu desfășoară slujbe în schimbul banilor. Ci dintr-o datorie spirituală față de Dumnezeu.

El a exprimat dorința ca alți oameni să nu suporte taxele bisericești, deoarece este convins că poate asigura un trai decent prin propriile eforturi. Această hotărâre ilustrează angajamentul său față de principii spirituale și față de comunitatea pe care o slujește.

“Pentru mine, să săvârşesc slujbe este o datorie în fața Domnului, fără să fie vorba de bani sau de altceva. Eu sunt obligat, pentru că, mai apoi, voi răspunde pentru faptele mele.

Fiecare om are nevoile sale: care are copii de întreținut, care bătrâni, bolnavi, care nu are loc de muncă sau alte griji, eu nu pot să-mi permit să le spun plătiți-mi pentru asta sau asta. Eu încerc cu puterile mele să fac totul”, a explicat părintele, citat de radiosimplu.ro.